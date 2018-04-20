غوارديولا يعلن انتهاء موسم أغويرو بسبب الاصابة

اعلن المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، المتوج مؤخرا بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، انتهاء موسمه مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو اغويرو بسبب إصابة في ركبته.

وكشف غوارديولا الجمعة أن اغويرو الذي شارك للمرة الأخيرة مع سيتي في الشوط الثاني من مباراة اياب ربع نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول (1-2) في 10 نيسان/ابريل الحالي، سيغيب عن الملاعب من أربعة الى خمسة أسابيع "على أمل أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم. وسيكون جاهزا للموسم المقبل".

وأصيب أفضل هداف لسيتي هذا الموسم (30 في جميع المسابقات)، خلال التمارين في العاشر من اذار/مارس الماضي، وخضع لجراحة بسيطة وغاب عن المباراة الأخيرة ضد توتنهام (3-1) السبت الماضي في الدوري، والتي توج على إثرها باللقب في اليوم التالي اثر خسارة جاره مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش (صفر-1).

وأشار غوارديولا الى أن اغويرو "موجود الآن في برشلونة. الجزء الأول من عملية اعادة تأهيله ستكون هناك. سنقاتل من أجل يكون جاهزا لكأس العالم".

ورغم تفاؤل غوارديولا بحظوظ اغويرو بأن يكون مع منتخب بلاده في مونديال روسيا الذي ينطلق في 14 حزيران/يونيو المقبل، بدا طبيب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم هوميرو داغوستينو أكثر حذرا بخصوص هذه المسألة.

وقال داغوستينو لقناة أرجنتينية "لن يكون (اغويرو) 100% بكامل لياقته البدنية في ظل الوقت القليل المتوفر له من أجل التحضر لكأس العالم".

وتلعب الأرجنتين أولى مبارياتها في 16 حزيران/يونيو ضد ايسلندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كرواتيا ونيجيريا.