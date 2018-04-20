حتا إلى ملحق الهبوط بعد هزيمته من الوصل بالدوري الإماراتي

سيتعين على حتا خوض ملحق لتأمين بقائه في الدرجة الاولى بعد خسارته امام مضيفه الوصل صفر-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين قبل الاخيرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وتوقف رصيد حتا في المركز الثاني عشر الاخير عند 13 نقطة وبفارق ست نقاط عن الظفرة صاحب المركز العاشر قبل مرحلة من ختام البطولة، في حين صعد الوصل للمركز الثالث مؤقتا برصيد 38 نقطة.

وسيتعين على حتا لتأمين بقائه خوض مباراة ملحق مع ثالث دوري الدرجة الثانية الذي سيتحدد لاحقا.

وكان الاتحاد الاماراتي لكرة القدم قرر قبل بداية الموسم عدم هبوط صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر من الدرجة الاولى بشكل مباشر بل خوض ملحق مع ثالث ورابع الثانية، وذلك بعد تقليص عدد الفرق هذا الموسم الى 12 فريقا بدلا من 14 بسبب دمج اندية الاهلي والشباب ودبي، والشارقة الشعب.

وفشل حتا في استغلال خوض الوصل للمباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 بعد طرد مهاجمه البرازيلي رونالدو مينديز للخشونة، بعدما تلقى هدفين عبر مواطن الاخير كايو كانيدو (60) وعلي صالح (69).

وقال عبد المجيد النمر مدرب حتا الذي استلم مهامه بديلا للسوري نزار محروس في اذار/مارس الماضي: "احتلال المركز الاخير وخوض الملحق كان امرا متوقعا بالنسبة لحتا بسبب نتائجه السلبية السابقة، لذلك دخلنا المباراة امام الوصل بدون امال كبيرة، وسننتظر لمعرفة من سيكون منافسنا من الدرجة الثانية".

واعترف النمر ان امكانات الوصل اكبر من فريقه "ورغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين مبكرا، الا انه كان الافضل لانه من الفرق المنافسة والكبيرة في الدوري".

وأمن دبا الفجيرة بقاءه بفوزه على ضيفه الامارات بهدف للبرازيلي رودولفو داسيلفا في الدقيقة 65.

وتقدم دبا الفجيرة للمركز التاسع برصيد 21 نقطة، مقابل 16 للامارات الحادي عشر قبل الاخير الذي انحصرت بطاقة الملحق الثانية بينه وبين الظفرة الذي سقط امام مضيفه شباب الاهلي بهدفين سجلهما وليد عمبر (51) والكرواتي ايريك انتي ( 78)، مقابل هدف لمحمد الحمادي (72).

ورفع شباب الاهلي رصيده في المركز الخامس الى 31 نقطة، مقابل 18 للظفرة العاشر.

ويلعب السبت في ختام المرحلة النصر مع العين، والوحدة مع عجمان والجزيرة مع الشارقة.