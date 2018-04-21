جيمس يبحث عن سبل قلب تأخر كليفلاند أمام انديانا

أكد نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس ان على فريقه كليفلاند كافالييرز البحث عن سبل قلب تأخره 1-2 أمام انديانا بايسرز في الدور الأول من الأدوار النهائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد تلقيه الخسارة الثانية في ثلاث مباريات ضمن الدور الأول.

وبعدما خسر بطل عام 2016 ووصيف عامي 2015 و2017 المباراة الأولى على أرضه وفاز بالثانية بصعوبة، تلقى كليفلاند الجمعة خسارته الثانية في الدور الأول، وذلك في المباراة الأولى على ملعب انديانا.

وسجل بويان بوغدانوفيتش الجمعة 30 نقطة هي الأعلى له في مسيرته الاحترافية، ليقود انديانا الى الفوز 92-90. وساهمت نقاط الكرواتي البالغ 29 عاما، في قلب فريقه تأخره بفارق 17 نقطة في نهاية الشوط الأول.

وقال جيمس الباحث عن ثالث ألقابه في دوري كرة السلة الأميركي "كنا تنافسيين أكثر في الشوط الأول. حظينا بالايقاع على عكسهم (...) لاحقا كانوا أكثر تنافسا في الشوط الثاني، حظوا بالايقاع على عكسنا".

أضاف "علينا (...) ان نستنتج كيف يمكننا ان نقدم أداء أفضل في المباراة الرابعة" التي يستضيفها انديانا ايضا الأحد، قبل العودة لخوض المباراة الخامسة في كليفلاند، ضمن منافسات "بلاي أوف" المنطقة الشرقية.

ومن أصل تسع مشاركات في البلاي أوف منذ موسم 2005-2006، هي المرة الأولى، لم يسبق لكليفلاند ان تأخر بهذه النتيجة في الدور الأول.

ويحظى كليفلاند الذي أنهى الدور المنتظم في المركز الرابع في الشرقية، متقدما على انديانا الخامس، بأفضلية اللعب على أرضه في هذه السلسلة (يستضيف أربع مباريات من أصل سبع ممكنة)، علما ان الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات يتأهل الى الدور المقبل.

وسجل بوغدانوفيتش 19 نقطة من نقاطه الثلاثين في الشوط الثاني، ونجح في سبع من محاولاته التسع من خارج القوس، بينما أضافه زميله فيكتور أولابيدو 18 نقطة وست متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وقال بوغدانوفيتش بعد المباراة "الجميع اعتقد هذا الموسم انني غير قادر على اللعب الدفاعي (...) لا أقول انني أقدم أداء دفاعيا كبيرا، الا انني أبذل جهدا لأجعل المباراة صعبة على كل لاعب أتولى مراقبته".

ولم يتمكن كليفلاند الذي بلغ السلسلة النهائية للدوري في المواسم الثلاثة الماضية وأحرز لقب 2016، من الوقوف في وجه العودة القوية لانديانا، على رغم تسجيل نجمه ليبرون جيمس 28 نقطة (مع 12 متابعة وثماني تمريرات)، والذي كان الأفضل في فريقه في الفئات الاحصائية الثلاث.

الا ان جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، حقق انجازا فرديا في مباراة الجمعة، اذ بات ثاني لاعب في تاريخ دوري المحترفين يحقق 100 "دبل دبل" (10 أو أكثر في فئتين من الفئات الاحصائية الخمس في كرة السلة) في الأدوار النهائية، بعد الأسطورة مايكل جوردان (109 مرات).

وعانى كليفلاند في الربع الثالث من المباراة، اذ اكتفى بتسجيل 12 نقطة فقط مقابل 23 لانديانا الذي يستضيف المباراة الرابعة من السلسلة الأحد.

- تفوق الفرق المضيفة -

وفي المباراتين الأخريين الجمعة، تفوق كل فريق في المباراة الأولى على ملعبه، وتمكن من تقليص النتيجة الى 1-2. فقد فاز واشنطن ويزاردز على ضيفه تورونتو رابتورز 122-103، وميلووكي باكس على ضيفه بوسطن سلتيكس 116-92.

في المباراة الأولى، تفوق واشنطن على متصدر ترتيب المنطقة الشرقية في الموسم المنتظم. وعانى تورونتو في المباراة من "شراسة" واشنطن لاسيما في الدفاع، ما انعكس توترا على أرض الملعب بين اللاعبين، لاسيما بين لاعب واشنطن ماركييف موريس وأو جاي انيوبي من تورونتو، واللذين كانا قاب قوسين أو أدنى من العراك بعد مرور دقيقتين على انطلاق المباراة.

وصنع واشنطن الفارق في الربع الثالث من المباراة. فبعد نهاية الشوط الأول بتقدم المضيف بفارق ثماني نقاط فقط (69-61)، تمكن واشنطن من التفوق في الربع الثالث بفارق 11 نقطة (32-21)، كانت كافية لانهاء المباراة بالفوز في ظل نهاية الربع الأخير بتعادل (21-21).

ويدين واشنطن بفوزه الى لاعبيه برادلي بيل وجون وول اللذين سجلا بالتساوي نحو نصف نقاط الفريق (28 نقطة لكل منهما). ولدى تورونتو، كان ديمار ديروزن الأفضل مع 23 نقطة، مقابل 19 نقطة لكايل لاوري.

ويخوض الفريقان المباراة الرابعة الأحد، قبل العودة الى ملعب تورونتو.

وفي مباراة ميلووكي وضيفه بوسطن، بدا المضيف في طريقه الى الحسم من البداية، اذ اكتفى بوسطن بتسجيل 12 نقطة في الربع الأول مقابل 27.

وكان كريس ميدلتون الأفضل للمضيف بتسجيله 23 نقطة، بينما اكتفى آل هورفورد، أفضل مسجلي بوسطن حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري، بـ 16 نقطة فقط.

وقال مدرب ميلووكي جو برونتي بعد الفوز "هذا ما نحتاج اليه".

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين الأحد أيضا.

- تغريم وينسلو -

وبنتائج الجمعة، باتت المواجهات الأربع في المنطقة الشرقية متساوية بالنتيجة نفسها 2-1. وفي آخر مواجهات هذه المنطقة، يتقدم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميامي هيت، بعد فوز الأخير في المباراة الثالثة التي أجريت بينهما الخميس بنتيجة 128-108.

وفي أعقاب تلك المباراة، أعلنت رابطة الدوري الجمعة تغريم لاعب ميامي جاستيس وينسلو 15 ألف دولار أميركي لقيامه بالدوس على قناع وجه لاعب فيلادلفيا الكاميروني جويل امبييد، بعد سقوط القناع على الأرض.

واعتبرت الرابطة ان وينسلو قام بتصرف "غير رياضي" وحاول ان "يلحق ضررا" بالقناع الطبي الذي يستخدمه نجم فيلادلفيا لحماية وجهه خلال المباريات، بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه في أواخر آذار/مارس.

وسقط قناع امبييد خلال المباراة، وقام وينسلو بالدوس عليه بشكل متعمد.

وعلق امبيد على ذلك بالقول "ما لا يعرفونه هو ان لدي نحو 50 قناعا مثله، ويجب ان يقوموا بالمزيد للتأثير عليّ في هذه السلسلة (...) سأكون كابوسا بالنسبة إليهم".