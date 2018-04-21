قرعة كأس الاتحاد الأفريقي تسفر مجموعات متوازنة وصراع عربي في الثانية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي سحبت السبت في مقر الاتحاد القاري بالقاهرة وبحضور رئيسه احمد احمد، عن أربع مجموعات متوازنة.

وأفرزت القرعة وقوع ثلاثة اندية عربية في المجموعة الثانية، هي المصري البورسعيدي المصري والهلال السوداني ونهضة بركان المغربي الى اونياو ديسبورتيفا دو سونغو الموزمبيقي.

من جهته، وقع الرجاء البيضاوي المغربي في مجموعة أولى قوية ضمت أسيك ميموزا العاجي وفيتا كلوب الكونغولي وأدوانا ستارز الغاني. ويملك الرجاء خمسة القاب قارية بجعبته هي دوري الابطال في 1989 و1997 و1999، وكاس الاتحاد الافريقي للاندية في 2003 والكأس السوبر في 2000.

وضمت المجموعة الثالثة إنييمبا النيجيري وويليامسفيل العاجي ودجوليبا المالي، والرابعة اتحاد العاصمة الجزائري ورايون سبورت الرواندي ويانغ أفريكانز التنزاني وغور ماهيا الكيني.

وكان مازيمبي الكونغولي الديموقراطي احرز لقب النسخة الاخيرة بفوزه على سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي.

وفي تغيير بنظام البطولة، ستقام مباريات نهاية الاسبوع يوم الاحد ومنتصف الاسبوع الاربعاء حصرا. وتقام مباريات الجولة في 6 ايار/مايو المقبل. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.