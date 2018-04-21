ليفاندوفسكي يرد: لا أريد الرحيل إلى ريال مدريد

نفى اللاعب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، رغبته في الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بخلاف ما أشارت إليه العديد من التقارير في الفترة الأخيرة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لإذاعة " بولسكي راديو" البولندية، اليوم السبت:"لا أريد الانتقال إلى ريال مدريد، لا يزال لدي عقد مع بايرن ميونخ".

وأضاف المهاجم البولندي قائلاً: "كيف أفكر في ريال مدريد وأنا مرتبط بعقد مع البايرن؟".

وفي رده على سؤال آخر حول اهتمام ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنكليزي بخدماته، أكد ليفاندوفسكي، أنه لن يغادر بايرن ميونيخ في الصيف القادم.

كشفت تقارير إخبارية أن مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أبلغ إدارة النادي البافاري مجددا برغبته في الرحيل.

وكانت صحيفة صحيفة "ماركا" الإسبانية قد زعمت، اليوم السبت، أنّ ليفاندوفسكي قد جدّد مطالبه عبر وكيل أعماله الجديد، بيني زاهافي، لإدارة بايرن ميونيخ بالسماح له بالرحيل إلى ريال مدريد.

وأضافت ذات الصحيفة المدريدية أن الدولي البولندي، البالغ من العمر 29 عاماً، يتشبث بهذه الفرصة مجددا والتي لم يستغلها قبل 4 سنوات.

يُشار أنّ بايرن ميونخ سيستقبل ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكرة القدم على ملعبه "أليانز أرينا"، يوم الأربعاء المقبل، في حين تقام مباراة الإياب، يوم 2 مايو المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.