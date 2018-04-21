ريال مدريد يرضخ لرغبة كريستيانو رونالدو

يبدو أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، سيفي قريباً بوعده تجاه النجم الأول للفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي اتخذه يوم 3 يونيو الماضي بعد تتويج الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وقد بدأت إدارة نادي ريال مدريد التحرك لتحقيق رغبة كريستيانو رونالدو في تجديد عقده من خلال رفع راتبه السنوي ، وذلك بحسب الوعد الذي أطلقه الرئيس بييرز مباشرة بعد "نهائي كارديف" الذي شهد نيل الريال للقب "الشامبيونزيلغ" لموسم 2016-2017.

وأفادت صحيفة"أس" الإسبانية، اليوم السبت،أنّ خوسيه أنخل سانشيز، المدير العام لنادي ريال مدريد والذراع الأيمن للرئيس فلورنتينو بيريز، تواصل مع كريستيانو رونالدو، في الأيام القليلة الماضية حيث أعرب له عن رغبة النادي الملكي في مكافأته بعقد جديد.

وأوضحت ذات الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد، أن الطرفين يهدفان إلى حسم مسألة التجديد وتوقيع العقد قبل انطلاق نهائيات مونديال روسيا 2018، يوم 14 يونيو القادم.

وكشفت "أس" أن الراتب السنوي الثابت لكريستيانو رونالدو وفقا للعقد الجديد سيزيد من 21 مليون يورو ليصبح 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات، بينما ستظل مدة العقد هي نفسها التي في العقد الحالي، أي إلى غاية يونيو 2021.

ولفتت الصحيفة المدريدية إلى أنّ هذا التعديل في عقد رونالدو سيجعل راتب النجم البرتغالي و قريبا من الراتب السنوي الثابت الذي يتقاضاه حاليا البرازيلي نيمار دا سيلفا في باريس سان جيرمان الفرنسي (35 مليون يورو)، وكلنه سيظل أقل بكثير من راتب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة ، المقدر ب 45 مليون يورو.