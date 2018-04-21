فالنسيا يخفق مرة ثالثة متتالية في الدوري الإسباني

فشل فالنسيا الرابع بتحقيق الفوز للمرة الثالثة تواليا بتعادله مع مضيفه سلتا فيغو 1-1، السبت في المرحلة 34 ضمن بطولة اسبانيا لكرة القدم، واهدر فرصة اللحاق بريال مدريد الثالث موقتا.

ورفع فالنسيا رصيده الى 66 نقطة، مقابل 68 لريال مدريد حامل اللقب والذي تأجلت مباراته مع اشبيلية لانشغال الاخير بنهائي الكأس مع برشلونة السبت.

ويحلق برشلونة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن اتلتيكو مدريد الثاني، وسيضمن احراز اللقب الـ25 في تاريخه الاحد من دون ان يلعب بحال خسارة اتلتيكو امام ريال بيتيس الخامس والفائز في آخر 6 مباريات.

وافتتح المهاجم الشاب سانتي مينا التسجيل لفالنسيا بكرة على الطائر (59)، لكنه لم يحتفل احتراما للفريق الذي نشأ في صفوفه. ورد الفريق الغاليسي سريعا عن طريق الاوروغوياني ماكسي غوميز (63)، ليحرز نقطة التعادل في مباراة غنية بالفرص الضائعة للطرفين.

وبرغم تعادله، لا يزال فالنسيا بعيدا 11 نقطة عن ريال بيتيس الخامس الذي لعب مباراة اقل.

ويلعب الاحد جيرونا مع اسبانيول، ملقة مع ريال سوسييداد، ولاس بالماس مع الافيس، على أن يلتقي الإثنين اتلتيك بلباو مع ليفانتي.