هبوط طنطا والرجاء ونجاة وادي دجلة في الدوري المصري

هبطا ناديا طنطا والرجاء الى الدرجة الثانية ونجا وادي دجلة، بعد خسارة الاول السبت امام ضيفه المصري 1-2 وفوز وادي دجلة على الانتاج الحربي 2-1.

وتجمد رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر، في حين رفع المصري رصيده الى 55 نقطة ليصعد موقتا الى المركز الثالث.

وفقد الرجاء (25 نقطة) الامل الاخير بغض النظر عن نتيجة مباراته الاحد امام الاسماعيلي، او مباراته في الجولة الاخيرة امام الاتحاد السكندري.

من جهته، رفع وادي دجلة رصيده الى 33 نقطة في المركز الخامس عشر ليضمن البقاء في الدرجة الاولى.

واكتمل عقد الثلاثي الهابط، النصر والرجاء وطنطا، في حين صعد الى الدرجة الاولى حرس الحدود والجونة ونجوم المستقبل.

وفاز سموحة على ضيفه الداخلية 1-صفر على استاد الاسكندرية، بهدف حسام حسن (55)، ليرفع رصيد فريقه الى 51 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد الداخلية عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.