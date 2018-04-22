قائمة طويلة من المدربين المرشحين لخلافة أرسين فينغر في أرسنال

لم تنتظر وسائل الاعلام البريطانية كثيراً لتطرح تساؤلاً مفاده "من سيتولى تدريب أرسنال ؟" ، وهو السؤال الذي تنتظر إجابته جماهير وعشاق النادي اللندني بعد قرار المدرب الفرنسي ارسين فينغر ترك الفريق بنهاية منافسات الموسم الجاري (2017-2018) قبل عام عن انقضاء عقده مع النادي.

ورشحت الصحف البريطانية اسماء فنية عديدة لخلافة فينغر ، إما لإرتباطها بالنادي أو لتواجد اصحابها دون عمل أو لانهم يمتلكون ذات المميزات التي يتمتع بها المدرب الفرنسي.

وبحسب صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، فإن الفرنسي باتريك فييرا يتواجد في افضل رواق لتدريب الفريق اللندني بعدما سبق له ان دافع عن قميصه في الفترة من عام 1996 وحتى عام 2005 ، وكان قائداً للفريق ، محققاً معه أبرز انجازاته ، حيث يعتبر الوقت مناسبا لإدارة النادي اللندني للتعاقد معه بعدما امتلك تجربة جيدة في الدوري الأميركي مع نادي نيو يورك سيتي ، وقبلها مع فريق مانشستر سيتي دون 21 عاماً .

كما تم ترشيح الألماني توماس توخيل للمهمة الثقيلة، والذي يتواجد دون فريق منذ تركه رئاسة الجهاز الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2017 ، رغم ظهور تقارير إعلامية غير رسمية ، تؤكد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل .

وكان توخيل قد سبق له ان رفض تدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني، بسبب تفضيله العمل في الدوري الإنكليزي الممتاز ، حيث اصبحت الفرصة مواتية له لاستغلالها.

ثالث الأسماء هو الإسكتلندي برندان رودجرز المدير الفني لنادي سلتيك غلاسكو الإسكتلندي و المدرب السابق لنادي ليفربول الإنكليزي ، و الذي يعرف أجواء الدوري الممتاز حق المعرفة، إذ تعتبر تجربته مع "الريدز" ناجحة ومميزة حتى وإن عجز عن إحراز لقب البطولة.

كما ضمت قائمة المرشحين اسم الألماني يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني رغم ارتباطه القانوني مع إتحاد بلاده لغاية عام 2020 ، لكن في حال كانت مشاركة "المانشافات" مخيبة في مونديال روسيا، فإن ذلك قد يدفعه لقبول خلافة ارسين فينغر.

ولم تكن المدرسة الإيطالية غائبة عن قائمة المرشحين لخلافة المدرسة الفرنسية بتواجد الثنائي كارلو انشيلوتي المتواجد دون عمل منذ إقالته من تدريب نادي بايرن ميونيخ ، بالإضافة إلى ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس والذي بإمكانه ان يعلن طلاقه من "السيدة العجوز" بحثا عن زواج جديد .