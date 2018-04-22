خمسة أهداف تفصل محمد صلاح عن لقب افضل هداف في الدوري الإنكليزي

اصبح المهاجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول بحاجة لتسجيل خمسة اهداف فقط ليصبح افضل هداف في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز خلال موسم واحد منذ إطلاق المسابقة في موسم (1992-1993).

و يتصدر محمد صلاح حالياً ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي بعدما سجل 30 هدفاً ، حيث بات محتاجاً لإحراز 35 هدفاً ليصبح الهداف التاريخي للبطولة، وهو الرقم التهديفي الذي لم يسبق لأي مهاجم ان بلغه حتى عندما كانت "البريميرليغ" تلعب بـ 22 فريقاً لغاية عام 1995.

وامام محمد صلاح فرصة من 3 مباريات قبل ختام المنافسة الرسمية عندما يستقبل ليفربول ستوك سيتي على ملعبه بـ "الآنفيلد رود" ، بعدها يحل ضيفاً على "الستامفورد بريدج" لمواجهة تشيلسي ، ثم يستقبل أخيراً نظيره برينغتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الموسم الرياضي.

خمسة توجوا بالجائزة

وسبق لخمسة هدافين فقط ان توجوا بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف لبطولة الدوري الإنكليزي برصيد تجاوز 30 هدفاً، وهم الإنكليزي آندي كول مع نادي نيوكاسل في موسم (1993-1994) عندما وقع على 34 هدفاً ، ثم مواطنه الآن شيرر مرتين بقميصي بلاكبيرن روفرز في عام 1995 عندما سجل 34 هدفاً ثم في عام 1996 عندما أحرز 31 هدفاً ، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد برصيد 31 هدفاً في عام 2008 ، و أخيراً الأوروغوياني لويس سواريز بقميص ليفربول برصيد 31 هدفاً في عام 2014.

ويمتلك محمد صلاح فارقاً هاماً بلغ اربعة اهداف عن منافسه الرئيسي على جائزة "الحذاء الذهبي" هاري كين هداف نادي توتنهام هوتسبير والذي سجل 26 هدفاً، وهو الفارق الذي يفرض عليه الاستمرار على ذات الإيقاع لتفادي مفاجأة الرمق الأخير التي تميز بطولة الممتاز عن بقية الدوريات الأوروبية الآخرى، وفي ذات الوقت تحفزه على كسر رقم الآن شيرر من تاريخ "البريميرليغ" ليصبح المهاجم المصري الأقوى والأفضل والإسم الأول في سجلات المسابقة.