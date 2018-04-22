عزز المهاجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنكليزي صدارته لترتيب جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بإحرازه هدفاً لفريقه في مرمى ويست بروميتش ألبيون في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما .

ورفع محمد صلاح رصيده في صدارة الترتيب بمجموع 62 نقطة من 31 هدفاً ، في حين بقى المركز الثاني مسجلاً باسم المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة بفارق 4 نقاط بعدما تجمد الرصيد التهديفي لـ"البرغوث" عند 58 نقطة من 29 هدفاً سجلها في بطولة الدوري الإسباني.

ولم يسجل ميسي هذا الأسبوع بسبب إنشغاله بنهائي كأس الملك الذي جمع برشلونة بنظيره إشبيلية لتبقى امام "الفتى الأرجنتيني" فرصة لتقليص الفارق عن صلاح أو اللحاق به في المباراة المؤجلة للفريق الكتالوني ضد فياريال، والتي ستقام في التاسع من شهر مايو المقبل.

هذا وبقي المركز الثالث مسجلاً للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف نادي بايرن ميونيخ والدوري الألماني برصيد 56 نقطة من 28 هدفاً ، حيث عزز فرصته هو الآخر بإحرازه هدفاً ضد هانوفر ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة "البندسليغا" .

ويرتقب ان يخوض الهدافون الثلاثة منافسة قوية في الرمق الأخير خلال منافسات الموسم الجاري ، قبل ثلاث جولات عن نهاية السباق في الدوريات الثلاثة من اجل ارتداء "الحذاء الذهبي" في ظل صعوبة مهمة بقية الملاحقين في الفوز بـ "الجائزة الذهبية".

وبعد الهدف الذي سجله محمد صلاح ضد ويست بروميتش ألبيون ، فقد التحق بكل من البرتغالي كريستيانو رونالدو و الأوروغوياني لويس سواريز، اللذين توجا بـ "الحذاء الذهبي" برصيد 31 هدفا في بطولة الدوري الإنكليزي ، حيث حققها الأول في عام 2008 ، فيما نالها الثاني في عام 2014.