الزمالك يتعاقد مع المدرب السويسري غروس لقاء مليون دولار سنويا

أعلن نادي الزمالك المصري رسميا التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان غروس لقيادة فريق لكرة القدم لموسمين لقاء مليون دولار سنويا، خلفا لمدربه المقال إيهاب جلال والمدرب الموقت خالد جلال.

وأورد النادي عبر موقعه الالكتروني "أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع السويسري غروس لمده عامين مقابل مليون دولار سنويا".

وأوضح النادي ان الاتفاق مع المدير الفني السويسري البالغ من العمر 63 عاما، أتى بعد اجتماع بينه وبين عضو مجلس الادارة اسماعيل يوسف، ونجل رئيس النادي أحمد مرتضى منصور.

ويحظى غروس بمسيرة تدريبية طويلة تعود الى نهايات الثمانينات من القرن الماضي، تنقل خلالها بين أندية سويسرية أبرزها بازل، وأوروبية أبرزها شتوتغارت الألماني (2009-2010) وتوتنهام هوتسبر الانكليزي (بين أواخر 1997 وصيف 1998). أما عربيا، فتولى تدريب الأهلي السعودي على فترتين (بين تموز/يوليو 2014 وحزيران/يونيو 2016، وتشرين الأول/اكتوبر 2016 وحزيران/يونيو 2017).

وكان الزمالك الذي يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، قد استغنى هذا الشهر عن مدربه إيهاب جلال بعد تلقي النادي ثلاث هزائم متتالية، وكلف خالد جلال بتولي مهام الإدارة الفنية على فريق كرة القدم.