عودة نيمار إلى باريس متوقعة في مايو

يتوقع ان يعود البرازيلي نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، والذي يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسر في القدم، الى العاصمة الفرنسية حيث مقر ناديه باريس سان جرمان، في أيار/مايو المقبل، بحسب ما كشفت تقارير صحافية فرنسية الأحد.

وأوردت صحيفة "ليكيب" ان عودة اللاعب الدولي متوقعة في "منتصف أيار/مايو على أبعد تقدير"، للمشاركة في احتفالات ناديه بإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الخامسة في المواسم الستة الأخيرة.

أما اذاعة "ار ام سي" فأشارت الى ان هذه العودة متوقعة "في مطلع أيار/مايو"، حيث سيواصل نيمار مرحلة التأهيل بعد العملية التي أجراها، بمساعدة اثنين من اخصائيي العلاج الفيزيائي في العاصمة الفرنسية.

وأتت هذه التقارير بعد ساعات من نشر نيمار عبر حسابه على موقع "انستاغرام"، شريطا مصورا قصيرا يظهر خلاله وهو يمشي من دون استخدام عكازين يعتمد عليهما منذ إجراء العملية الجراحية.

وكان النجم السابق لنادي برشلونة الاسباني، قد أعلن هذا الأسبوع انه سيخضع لفحص جديد في 17 أيار/مايو لتقييم إعادة تأهيله بعد العملية الجراحية التي خضع لها في الثالث من آذار/مارس، لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى تعرض له خلال مباراة ضد مرسيليا أواخر شباط/فبراير.

وقال في حدث ترويجي في ساو باولو "الفحص الاخير سيكون في 17 ايار/مايو. وقتها سأرى بشكل أفضل متى سأعلن أنني مستعد للعب"، مضيفا "ليس هناك تاريخ محدد، ولكن لكي أمنحكم تاريخا تقريبيا، فسوف أُعلن موعد قدرتي على العودة الى اللعب في 17 ايار/مايو"، في ما يبدو وكأنه استبعاد ضمني للعودة الى صفوف ناديه قبل نهاية الموسم.

ويخوض سان جرمان مباراته الأخيرة للموسم في 19 أيار/مايو ضد كاين.

الا ان الأهم بالنسبة الى نيمار وملايين البرازيليين، سيكون قدرته على خوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، والمساهمة في قيادة "السلساو" الى لقب عالمي سادس.

وكان طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر الذي أجرى عملية نيمار في الثالث من آذار/مارس، أشار الى ان فترة تعافيه ستمتد ما بين شهرين ونصف شهر، وثلاثة أشهر.