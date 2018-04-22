فوز جديد لسان جرمان ونيس الى المركز الخامس

حقق باريس سان جرمان المتوج باللقب فوزا جديدا وكان على حساب مضيفه بوردو 1-صفر، وصعد نيس الى المركز الخامس المؤهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على ضيفه مونبلييه 1-صفر الاحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

في المباراة الاولى، سجل الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو (76) هدف سان جرمان ليرفع رصيده الى 90 نقطة.

واقترب الفريق الباريس من احتكار الالقاب المحلية الثلاثة هذا الموسم، فبعد تتويجه بكأس الرابطة والدوري، وصل الى نهائي الكأس للمرة الرابعة على التوالي حيث سيقابل ليزيربييه من الدرجة الثالثة في الثامن من ايار/مايو على "ستاد دو فرانس" في ضواحي العاصمة.

وفي المباراة الثانية، عزز نيس فرصته بالمشاركة في "يوروبا ليغ" بفوزه على ضيفه مونبلييه 1-صفر.

ورفع نيس رصيده الى 50 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة امام سانت اتيان الفائز اليوم ايضا على تروا 2-1، ونقطتين امام رين الذي تراجع الى المركز السابع بعد ان كان تعادل مع نانت 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويشارك البطل والوصيف مباشرة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، ويخوض الثالث ايضا التصفيات المؤهلة الى دور المجموعات.

ويلعب الرابع في يوروبا ليغ مباشرة، في حين يخوض الخامس التصفيات المؤهلة الى دور المجموعات.

وسجل بيار ليس ميلو هدف الفوز لنيس في الدقيقة 59.

وتنتظر نيس مباريات صعبة في المراحل المقبلة اصعبها في ضيافة مرسيليا وليون.

وفي المباراة الثالثة، ابقى سانت اتيان السادس على فرصته في المشاركة الاوروبية ايضا بفوزه الصعب على ضيفه تروا 2-1 ليصبح سادسا.

وسجل لسانت اتيان السلوفيني روبرت بيريتش (68 و74)، ولتروا المالي اداما نياني (8).

أهداف مباراة باريس سان جرمان وبوردو: