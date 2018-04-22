سيتي يحتفل بخماسية ونابولي يثأر من يوفنتوس وينعش آماله

تعادل أتلتيكو يضع برشلونة على بعد نقطة من اللقب

وسط أجواء احتفالية رائعة، فاز مانشستر سيتي على ضيفه سوانزي سيتي، بخماسية نظيفة على ملعب "الاتحاد"، واستعاد ارسنال توازنه وحقق فوزا ساحقا على ضيفه وست هام، فيما ثأر نابولي من يوفنتوس عندما تغلب عليه في عقر داره، بات برشلونة على بعد نقطة واحدة فقط من استعادة اللقب بعد سقوط اتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي.

إيلاف_الفرنسية: احتفل مانشستر سيتي بتتويجه باللقب امام جماهيره بفوز كاسح على ضيفه سوانسي سيتي بخماسية نظيفة، واستعاد ارسنال توازنه وحقق فوزا ساحقا على ضيفه وجاره وست هام يونايتد 4-1 الاحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وكان مانشستر سيتي توج بطلا للدوري الاحد الماضي بعد الخسارة المفاجئة لمنافسه المباشر وجاره مانشستر يونايتد أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الأخير صفر-1، بعدما كان لاعبو المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا تغلبواعلى توتنهام هوتسبر 3-1 قبلها بـ24 ساعة.

وانتظر مانشستر سيتي حتى اليوم الاحد للاحتفال وبافضل طريقة ممكنة بتتويجه باللقب الثاني هذا الموسم بعد كأس الرابطة.

وسجل خماسية سيتي الاسباني دافيد سيلفا (12) ورحيم سترلينغ (16) والبلجيكي كيفن دي بروين (54) والبرتغالي برناردو سيلفا (64) والبرازيلي غابريال جيزوس (88).

وأهدر جيزوس ركلة جزاء في الدقيقة 64.

ونزلت جماهير مانشستر سيتي الى ارضية الملعب في نهاية المباراة لتهنئة اللاعبين على الظفر باللقب.

وبات مانشستر سيتي على مشارف تحطيم ارقام قياسية عدة. فبتعزيزه موقعه في الصدارة برصيد 90 نقطة قبل 4 مراحل من نهاية الموسم، اصبح سيتي على بعد 5 نقاط من الرقم القياسي في اكبر عدد من النقاط في موسم واحد (95) والذي سجله تشلسي موسم 2004-2005.

كما ان مانشستر سيتي بات على بعد فوز واحد لمعادلة الرقم القياسي للنادي اللندني في عدد الانتصارات في موسم واحد (30) والذي كان حققه الموسم الماضي، فضلا عن الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد (103) والذي كان سجله تشلسي ايضا موسم 2009-2010.

وبخماسيته في مرمى سوانسي سيتي، رفع مانشستر سيتي غلته التهديفية الى 98 هدفا.

-عرض غير مقنع لارسنال-

وحقق ارسنال عرضا غير مقنع على جاره وست هام يونايتد، فعلى الرغم من النتيجة الكبيرة التي حققها، فان المدفعجية لم يقدموا عرضا جيدا.

وهي المباراة الاولى للفريق اللندني بعد اعلان مدربه الفرنسي ارسين فينغر الجمعة بالتنحي في نهاية الموسم عن منصبه بعد 22 عاما على رأس الادارة الفنية للفريق.

وحث فينغر الجماهير للوقوف خلف الفريق لإنهاء الموسم على أعلى المستويات وخصوصا في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" التي تبقى الوحيدة امام النادي لانقاذ موسمه من خلال الظفر بلقبها وضمان المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل، اذ ان ترتيبه الحالي في الدوري (المركز السادس، وهو الأسوأ في مسيرة الفرنسي) لن يتيح له التأهل كأحد أفضل أربعة أندية انكليزية.

لكن الجماهير لم تلب رغبة الفرنسي وواصلت عزوفها عن الحضور المباريات البيتية للنادي بملعب الامارات حيث كانت هناك العديد من المقاعد الشاغرة، ولم يكن هناك سوى بعض الهتافات المتفرقة من قبيل "هناك واحد ارسين فينغر واحد فقط" مع رفع لافتات كتب عليها "شكرا فينغر".

وتنتظر ارسنال قمة ساخنة امام ضيفه اتلتيكو مدريد الاسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي قبل ان يحل ضيفا عليه في 3 ايار/مايو المقبل، وهو ما دفع مدربه فينغر الى اراحة بعض نجوم الفريق خصوصا الالماني مسعود اوزيل وحارس المرمى العملاق بيتر تشيك وجاك ويلشير.

وعانى ارسنال الامرين لتحقيق الفوز وهو انتظر حتى الدقائق الاخيرة لحسمه مستغلا اخطاء دفاعية كارثية للاعبي وست هام يونايتد.

وانتظر ارسنال الدقيقة 51 لافتتاح التسجيل عبر مدافعه الاسباني ناتشو مونريال بتسديدة قوية بيسراه على الطائر اسكنها الزاوية اليمنى للحارس جو هارت.

وادرك وست هام يونايتد التعادل عبر الدولي النمسوي ماركو ارناتوفيتش بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي الكولومبي دافيد اوسبينا (64).

ومنح الويلزي ارون رامسي الفوز لارسنال عندما استغل كرة عرضية للفرنسي الكسندر لاكازيت ابعدها المدافع فهيأها لنفسه في الجهة اليسرى ورفعها عرضية داخل المنطقة خدعت الحارس هارت وسكنت الزاوية اليسرى البعيدة لمرماه (82).

ووجه ارسنال الضربة القاضية لجاره عبر لاكازيت من تسديدة قوية بيمناه من مسافة قريبة (85)، قبل ان يختم الاخير المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (89).

واصيب لاعب ارسنال المصري محمد النني قبل النهاية الشوط الاول، واضطر الى ترك الملعب على حمالة.

وفي مباراة ثالثة، تعادل ستوك سيتي مع بيرنلي بهدف للسنغالي بابا اليون ندياي (11) مقابل هدف لاشلي بارنز (62).

أهداف مباراة سيتي وسوانسي:

أهداف مباراة أرسنال ووست هام:

أهداف مباراة ستوك سيتي وبيرنلي:

نابولي يثأر من يوفنتوس وينعش آماله في التتويج باللقب

ثأر نابولي من مضيفه يوفنتوس حامل اللقب عندما تغلب عليه 1-صفر في عقر داره في تورينو الاحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم، وأنعش اماله في التتويج باللقب الاول منذ 1990 والثالث في تاريخه بعد عام 1987.

ويدين نابولي بفوزه الى قلب دفاعه الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الاخيرة بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الاسباني خوسيه كايخون.

واستحق نابولي الفوز لانه كان الطرف الافضل في المباراة وهدد مرمى الحارس العملاق المخضرم جانلويجي بوفون (40 عاما) الذي تألق مرات عدة في الذود عن مرماه قبل ان يستسلم لرأسية كوليبالي الذي استغل خطأ في الرقابة من المدافع الدولي المغربي المهدي بنعطية الذي كان احد ابرز نجوم المباراة.

وثأر نابولي لخسارته بالنتيجة ذاتها على ارضه ذهابا سجله مهاجمه السابق الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين الذي خاض اليوم مباراته الـ 100 في مختلف المسابقات مع فريق "السيدة العجوز".

-نقطة واحدة-

وقلص نابولي الفارق الى نقطة واحدة بينه وبين يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الستة الاخيرة الذي تنتظره رحلة الى ميلانو السبت المقبل لمواجهة انتر ميلان الخامس قبل ان يستضيف بولونيا في الخامس من ايار/مايو المقبل، ثم يحل ضيفا على روما الثالث في 13 منه وينهي الموسم على ارضه بمباراة سهلة امام هيلاس فيرونا.

في المقابل، يخوض نابولي الذي حقق فوزه الاول على يوفنتوس بملعب اليانز ستاديوم، مباريات سهلة نسبيا حيث سيلاقي مضيفه فيورنتينا وضيفه تورينو ومضيفه سمبدوريا وضيفه كروتوني.

وهو الفوز الاول لنابولي على يوفنتوس في تورينو منذ ان تغلب عليه 3-2 في الدوري في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2009.

وهي الخسارة الثالثة هذا الموسم في الدوري والثانية على ارضه علما بانه لم يسدد اي كرة بين الخشبات الثلاث في مباراة اليوم وذلك للمرة الاولى على ارضه منذ موسم 2011-2012.

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة باصابة قطب دفاعه جورجو كييليني فترك مكانه للسويسري ستيفان ليتشتاينر (11).

وكانت المحاولة الوحيدة ليوفنتوس من ركلة حرة مباشرة انبرى لها البوسني ميراليم بيانيتش ارتدت من الحائط البشري الى القائم الايسر وتحولت الى ركنية كاد هيغواين يترجهما الى هدف بتسديدة طائرة بوفق العارضة (17).

وسدد لورنتسو اينسيني كرة قوية بيمناه تصدى لها بوفون (20)، وكاد المدافع الايسر البرتغالي ماريو روي يخدع بوفون بتمريرة عرضية ابعدها العملاق المخضرم بصعوبة الى ركنية (21).

وسجل اينسيني هدفا الغاه الحكم بداعي التسلل (38).

وانقذ بوفون مرماه من هدف محقق بتصديه تسديدة قوية على الطائر للاسباني خوسيه كايخون قبل ان يشتتها بنعطية (73).

وتابع بوفون تألقه بابعاده تسديدة قوية للبولندي بيوتر زيلينسكي (84)، ثم ابعد تمريرة عرضية خادعة لاينسيني وحولها الى ركنية (89).

واستغل نابولي الركلة الركنية جيدا حيث انبرى لها وسجل هدف الفوز عبر كوليبالي بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة مستغلا (90).

-لاتسيو وانتر ميلان يشددان الخناق على روما-

وشدد لاتسيو وانتر ميلان الخناق على روما بفوز الاول الكبير على ضيفه سمبدوريا 4-صفر، والثاني الثمين على مضيفه كييفو فيرونا 2-1.

ولحق لاتسيو بجاره روما الى المركز الثالث فيما حافظ انتر ميلان الخامس على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عنهما.

وكان روما سحق مضيفه سبال بثلاثية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة.

وتتنافس الاندية الثلاثة على البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، على اعتبار ان البطاقتين الاوليين محسومتين بشكل كبير ليوفنتوس المتصدر وحامل اللقب ونابولي مطارده المباشر.

وأكرم لاتسيو وفادة ضيفه سمبدوريا عندما سحقه برباعية نظيفة بينها ثنائية لهداف الكالشيو الدولي تشيرو ايموبيلي الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 29 هدفا.

وحسم لاتسيو نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله هدفين عبر الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (32) والمدافع الدولي الهولندي ستيفان دي فريي (43) قبل ان يعززها بثنائية ايموبيلي في الدقيقتين 85 و88.

في المقابل، عانى انتر ميلان في بداية مواجهته لكييفو فيرونا وانتظر مطلع الشوط الثاني لفرض افضليته وتفوقه قبل ان يترجمها الى هدفين عبر قائده الارجنتيني ماورو ايكاردي (50) والكرواتي ايفان بيريزيتش (61).

وسجل اصحاب الارض هدف الشرف في الدقيقة الاخير عبر البولندي ماريوش ستيبينسكي.

وواصل اتالانتا صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه تورينو 2-1.

وسجل السويسري ريمو فرولر (53) والالماني روبن غوسنس (64) هدفي اتالانتا، والصربي ادم لياييتش (56) هدف تورينو.

واستغل اتالانتا خسارة ميلان امام ضيفه بينيفينتو صفر-1 السبت لينتزع منه المركز السادس المؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وعاد بينيفينتو الى الدرجة الثانية بعد موسم واحد في الاولى اثر فوز كروتوني على مضيفه اودينيزي بهدفين للنيجيري سايمون نواكوو (7) وماركو فاراوني (86) مقابل هدف لكيفن لاسانيا (5).

وتعادل كالياري مع بولونيا 0-0.

وتختتم المرحلة غدا الإثنين بلقاء جنوى مع فيرونا.

ملخص مباراة نابولي ويوفنتوس:

أهداف مباراة لاتسيو وسمبدوريا:

أهداف مباراة انتر ميلان وكيفو فيرونا:

تعادل أتلتيكو يضع برشلونة على بعد نقطة من اللقب

بات برشلونة على بعد نقطة واحدة فقط من استعادة اللقب بعد سقوط اتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ريال بيتيس الاحد في المرحلة الـ 34 من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

واهدر اتلتيكو مدريد اربع نقاط في مباراتين بعد ان كان لقي خسارة مفاجئة امام ريال سوسييداد صفر-3 في المرحلة السابقة، فبات رصيده في المركز الثاني 72 نقطة، مقابل 83 لبرشلونة الذي سيحسم اللقب في حال تعادله فقط في مباراته المقبلة.

وكان برشلونة احرز اول القاب الموسم المحلي بتتويجه بالكأس اثر فوزه على اشبيلية بخماسية نظيفة السبت.

يستعد اتلتيكو لمباراتين مصيريتين مع ارسنال الانكليزي في نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيلتقيان في لندن الخميس المقبل ذهابا، وفي مدريد في 3 ايار/مايو ايابا.

وهي البطولة الوحيدة المتبقية لاتلتيكو للمنافسة على لقبها.

واراح الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان، وافتقد ايضا المهاجم الاخر دييغو كوستا بسبب الاصابة، فاعتمد في خط المقدمة على المخضرم فرناندو توريس.

كان الايقاع سريعا من الطرفين بمحاولة من هنا واخرى من هناك، لكن من دون خطورة فعلية على المرميين.

وجاءت اولى الفرص الخطرة من جانب اتلتيكو في الدقيقة 25 اثر انطلاقة سريعة وكرة من الجهة اليمنى من خوانفران الى فرناندو توريس تابعها من فوق الحارس الذي خرج خرج للتصدي له لكن المدافع الجزائري عيسى مندي ابعدها قبل اجتياز خط المرمى.

واشرك سيميوني غريزمان في الشوط الثاني بدلا من الارجنتيني انخل كوريا في محاولة لتنشيط هجوم فريقه لكن السجال استمر بين الطرفين الى ان افلت مرمى حارس اتلتيكو السلوفيني يان اوبلاك من هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حين تلقى خافي غارسيا كرة من الجهة اليسرى مررها له كريستيان تيو فسددها من داخل المنطقة من دون اي رقابة قريبة جدا من القائم الايمن.

بقيت الامور على حالها في الشوط الثاني مع خطورة اكثر من جانب ريال بيتيس الذي اوقف له اوبلاك اكثر من كرة، كما اناب عنه القائم الايسر في ابعاد كرة من تيلو في الدقيقة 70.

وسنحت فرصة لاتلتيكو قبل نهاية الوقت الاصلي بخمس دقائق حين تابع ساوول نيغويز برأسه كرة وصلته من كوكي مرت الى جانب القائم الايمن.

-تعثر جيرونا-

واخفق جيرونا في انتزاع المركز السابع وتشديد الضغط على فياريال السادس بخسارته امام ضيفه اسبانيول صفر-2 في دربي كاتالوني.

وسجل الهدفين جيرارد مورينو (43 و55).

وتجمد رصيد جيرونا عند 47 نقطة في المركز التاسع، ففقد فرصة مهمة في امكانية تعزيز حظوظه بالمشاركة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ويشارك صاحبا المركزين الخامس والسادس في "يوروبا ليغ"، فيما تخوض الفرق الاربعة الاولى غمار دوري الابطال.

ورفع اسبانيول بدوره رصيده الى 39 نقطة في المركز السادس عشر، ليبتعد عن منطقة الخطر.

وهي المباراة الاولى لاسبانيول بعد اقالة مدره كيكي سانشيز فلوريس بسبب النتائج السيئة في البطولة، وتعيين مدرب الفريق الرديف دافيد كاليغو مؤقتا بدلا منه.

واقال اسبانيول الجمعة الماضي كيكي فلوريس (53 عاما) الذي قاده الى المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي، وهو اعلى مركز له منذ اكثر من عشرة اعوام.

وهبط لاس بالماس التاسع عشر قبل الاخير الى الدرجة الثانية بعد ان تلقى خسارة ثقيلة امام ضيفه الافيس برباعية نظيفة سجلها منير الحدادي (51 و73) والفارو ميدران (79) وروبن سوبرينو (90+1).

وبقي لاس بالماس على رصيده السابق بـ 21 نقطة، وفقد بالتالي اي فرصة في البقاء اذ تبقى له اربع مباريات فقط لا تمكنه من اللحاق بليفانتي السابع عشر (34 نقطة) حتى لو فاز فيها جميعها.

ولحق لاس بالماس بالتالي بملقة الاخير الذي كان اول الهابطين والذي حقق اليوم فوزا معنويا على ريال سوسييداد بهدفين لادريان غونزاليس (11) والمغربي يوسف النصيري (35).

ملخص مباراة اتلتيكو مدريد وريال بيتيس:

أهداف مباراة جيرونا واسبانيول:

أهداف مباراة لاس بالماس والافيس:

أهداف مباراة ريال سوسييداد وملقة:

فوز جديد لسان جرمان ونيس الى المركز الخامس

حقق باريس سان جرمان المتوج باللقب فوزا جديدا وكان على حساب مضيفه بوردو 1-صفر، وصعد نيس الى المركز الخامس المؤهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على ضيفه مونبلييه 1-صفر الاحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

في المباراة الاولى، سجل الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو (76) هدف سان جرمان ليرفع رصيده الى 90 نقطة.

واقترب الفريق الباريس من احتكار الالقاب المحلية الثلاثة هذا الموسم، فبعد تتويجه بكأس الرابطة والدوري، وصل الى نهائي الكأس للمرة الرابعة على التوالي حيث سيقابل ليزيربييه من الدرجة الثالثة في الثامن من ايار/مايو على "ستاد دو فرانس" في ضواحي العاصمة.

وفي المباراة الثانية، عزز نيس فرصته بالمشاركة في "يوروبا ليغ" بفوزه على ضيفه مونبلييه 1-صفر.

ورفع نيس رصيده الى 50 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة امام سانت اتيان الفائز اليوم ايضا على تروا 2-1، ونقطتين امام رين الذي تراجع الى المركز السابع بعد ان كان تعادل مع نانت 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويشارك البطل والوصيف مباشرة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، ويخوض الثالث ايضا التصفيات المؤهلة الى دور المجموعات.

ويلعب الرابع في يوروبا ليغ مباشرة، في حين يخوض الخامس التصفيات المؤهلة الى دور المجموعات.

وسجل بيار ليس ميلو هدف الفوز لنيس في الدقيقة 59.

وتنتظر نيس مباريات صعبة في المراحل المقبلة اصعبها في ضيافة مرسيليا وليون.

وفي المباراة الثالثة، ابقى سانت اتيان السادس على فرصته في المشاركة الاوروبية ايضا بفوزه الصعب على ضيفه تروا 2-1 ليصبح سادسا.

وسجل لسانت اتيان السلوفيني روبرت بيريتش (68 و74)، ولتروا المالي اداما نياني (8).

أهداف مباراة باريس سان جرمان وبوردو:

أهداف مباراة نيس ومونبلييه:

كولن ينعش آماله الضئيلة في البقاء بتعادل مع شالكه

أنعش كولن صاحب المركز الاخير اماله الضيئلة بالبقاء في الدرجة الاولى بتعادل قاتل امام ضيفه شالكه 2-2 الاحد في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الالماني لكرة القدم.

وتقدم شالكه بهدفين مبكرين عبر السويسري بريل ايمبولو (5) والاوكراني يفغن كونوبليانكا (23)، وقلص اصحاب الارض الفارق عبر ليوناردو بيتنكورت (26) قبل ان يدركوا التعادل بواسطة مارسيل ريسه في الدقيقة 83 من ركلة حرة.

وعزز شالكه الذي يسعى الى الوصافة، موقعه في المركز الثاني برصيد 56 نقطة بيد ان الفارق تقلص الى نقطتين بينه وبين بوروسيا دورتموند الذي كان سحق ضيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة السبت.

في المقابل، كسب كولن نقطة ثمينة أنعش بها حظوظه الضئيلة في البقاء في الدرجة الاولى حيث رفع رصيده الى 22 نقطة بفارق 8 نقاط عن فولفسبورغ وماينتس وفرايبورغ التي تتقاسم المركز الرابع عشر قبل 3 مراحل من نهاية الموسم.

وفي مباراة ثانية، ضمن اوغسبورغ بقاءه عندما عمق جراح ماينتس بالفوز عليه 2-صفر.

ويدين اوغسبورغ بفوزه الى الدولي الايسلندي الفريد فينبوغاسون الذي صنع الهدف الاول للنمسوي ميكايل غريغوريتش (29)، وسجل الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وارتقى اوغسبورغ الى المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة مقابل 30 لماينتس.

أهداف مباراة كولن وشالكه:

كولن ينعش آماله الضئيلة في البقاء بتعادل مع شالكه