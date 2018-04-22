فوز الكينيين كيبشوغي وتشيرييوت بماراتون لندن

أحرز الكنييان اليود كيبشوغي وفيفيان تشيرييوت الاحد المركز الاول في فئتي الرجال والسيدات على التوالي في سباق ماراتون لندن البالغة مسافته 42,195 كلم.

وانهى كيبشوغي (33 عاما) مسافة السباق في 2.04:17 ساعتين، متقدما على الاثيوبي تولا شورا كيتاتا (2.04:49) والبريطاني محمد فرح (2.06:21).

وهو الفوز الثالث لكيبشوغي في ماراتون لندن بعد 2015 و2016.

وقال الكيني "جئت الى لندن لتقديم سباق جيد وركضت فعلا بشكل جيد اليوم".

من جهته، حطم فرح الفائز بذهبية سباقي 5 و10 الاف م في الدورتين الاولمبيتين الاخيرتين الرقم البريطاني في سباقات الماراتون، لكنه ارتكب هفوتين عندما حاول التقاط عبوة المياه في المكان المخصص لذلك.

واعترف البريطاني البالغ من العمر 35 عاما بأن السباق كان سريعا وشهد في نصفه الثاني وتيرة تحطيم الرقم القياسي.

وقال فرح عقب السباق الثاني الذي يكمله ضمن سباقات الماراتون: "سعوا من اجل ذلك، ركضوا بوتيرة الرقم القياسي، ولذلك كان علي مجاراتهم او الابتعاد، سرت معهم وحاولت قدر المستطاع".

واضاف "الامر مختلف تماما عن المضمار. انه مذهل. انه تدريب مختلف لكنني فعلا استمتعت به وقدمت كل ما في وسعي، 110 بالمئة كما افعل عادة".

ويستعد فرح للمشاركة في سباق الماراتون ضمن دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في طوكيو عام 2020.

ولدى السيدات، سجلت تشيرييوت 2.18:31 ساعتين، امام مواطنتها بريجيد كوسغي (2.20:13) والاثيوبية تاديليش بيكيلي (2.21:40).

وتشيرييوت (34 عاما) هي حاملة الذهبية الاولمبية في سباق 5 الاف م.