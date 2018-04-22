ماركيز يحقق فوزه السادس على التوالي في جائزة الأميركيتين الكبرى

حقق الاسباني مارك ماركيز (هوندا) بطل العالم في الموسم الماضي فوزه السادس على التوالي في فئة موتو جي بي ضمن سباق جائزة الاميركيتين الكبرى الاحد على حلبة تكساس.

وجاء فوز ماركيز برغم انطلاقه من المركز الرابع بعد عقوبة ارجاعه ثلاثة مراكز بسبب مضايقته مواطنه مافريك فيناليس (ياماها) في التجارب السبت.

وانهى ماركيز السباق بزمن قدره 41:52,002 دقيقة، متقدما على فيناليس بالذات بفارق 3,56 ث، وجاء الايطالي اندريا ايانوني (سوزوكي) ثالثا بفارق 6,704 ث، والايطالي فالنتينو روسي (ياماها) رابعا بفارق 9,587 ث.

وصعد ماركيز الى المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم رافعا رصيده الى 45 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الاسباني اندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي)، واربع نقاط امام فيناليس الثالث.

وقفز بطل الموسم الماضي من المركز الرابع الى الثاني عند الانطلاق مباشرة، ثم انتزع الصدارة قبل نهاية اللفة الاولى وحافظ عليها حتى النهاية.

وقال ماركيز "كانت هذه استراتيجيتي منذ البداية بالضغط لفتح ثغرة ولحسن الحظ سارت الامور جيدا".

وفي فئة موتو 2، فاز الايطالي فرانشيسكو بانيايا (كاليكس) بالمركز الاول بعد منافسة مثيرة مع الاسباني اليكس ماركيز (كاي تي ام).

وسجل بانيايا 39:30,016 دقيقة، بفارق 2,464 ث امام ماركيز، و3,704 ث امام البرتغالي ميغيل اوليفييرا (كاي تي ام).

وهو الفوز الثاني لبانيايا في البطولة هذا الموسم فانتزع صدارة ترتيب بطولة العالم رافعا رصيده الى 57 نقطة، مقابل 47 نقطة لكل من بازيني وماركيز، ويأتي اوليفيرا رابعا وله 43 نقطة.

وفي فئة موتو 3، كان المركز الاول من نصيب الاسباني خورخي مارتن (هوندا) بتسجيله 39:12,869 دقيقة، متقدما بفارق 1,451 على زميله الايطالي اينيا باستيانيني، وبفارق 4.112 على الايطالي ماركو بيتزيكي (كاي تي ام).

وكان بيتزيكي (19 عاما) فاز بالسابق الماضي في الارجنتين.

ويتصدر الاسباني خورخي مارتن الترتيب برصيد 55 نقطة، يليه مواطنه ارون كانيت برصيد 48 نقطة، وبيتزيكي وله 43 نقطة.