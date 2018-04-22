تعادل أتلتيكو يضع برشلونة على بعد نقطة من اللقب

بات برشلونة على بعد نقطة واحدة فقط من استعادة اللقب بعد سقوط اتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ريال بيتيس الاحد في المرحلة الـ 34 من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

واهدر اتلتيكو مدريد اربع نقاط في مباراتين بعد ان كان لقي خسارة مفاجئة امام ريال سوسييداد صفر-3 في المرحلة السابقة، فبات رصيده في المركز الثاني 72 نقطة، مقابل 83 لبرشلونة الذي سيحسم اللقب في حال تعادله فقط في مباراته المقبلة.

وكان برشلونة احرز اول القاب الموسم المحلي بتتويجه بالكأس اثر فوزه على اشبيلية بخماسية نظيفة السبت.

يستعد اتلتيكو لمباراتين مصيريتين مع ارسنال الانكليزي في نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، فيلتقيان في لندن الخميس المقبل ذهابا، وفي مدريد في 3 ايار/مايو ايابا.

وهي البطولة الوحيدة المتبقية لاتلتيكو للمنافسة على لقبها.

واراح الارجنتيني دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مهاجمه الفرنسي انطوان غريزمان، وافتقد ايضا المهاجم الاخر دييغو كوستا بسبب الاصابة، فاعتمد في خط المقدمة على المخضرم فرناندو توريس.

كان الايقاع سريعا من الطرفين بمحاولة من هنا واخرى من هناك، لكن من دون خطورة فعلية على المرميين.

وجاءت اولى الفرص الخطرة من جانب اتلتيكو في الدقيقة 25 اثر انطلاقة سريعة وكرة من الجهة اليمنى من خوانفران الى فرناندو توريس تابعها من فوق الحارس الذي خرج خرج للتصدي له لكن المدافع الجزائري عيسى مندي ابعدها قبل اجتياز خط المرمى.

واشرك سيميوني غريزمان في الشوط الثاني بدلا من الارجنتيني انخل كوريا في محاولة لتنشيط هجوم فريقه لكن السجال استمر بين الطرفين الى ان افلت مرمى حارس اتلتيكو السلوفيني يان اوبلاك من هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حين تلقى خافي غارسيا كرة من الجهة اليسرى مررها له كريستيان تيو فسددها من داخل المنطقة من دون اي رقابة قريبة جدا من القائم الايمن.

بقيت الامور على حالها في الشوط الثاني مع خطورة اكثر من جانب ريال بيتيس الذي اوقف له اوبلاك اكثر من كرة، كما اناب عنه القائم الايسر في ابعاد كرة من تيلو في الدقيقة 70.

وسنحت فرصة لاتلتيكو قبل نهاية الوقت الاصلي بخمس دقائق حين تابع ساوول نيغويز برأسه كرة وصلته من كوكي مرت الى جانب القائم الايمن.

-تعثر جيرونا-

واخفق جيرونا في انتزاع المركز السابع وتشديد الضغط على فياريال السادس بخسارته امام ضيفه اسبانيول صفر-2 في دربي كاتالوني.

وسجل الهدفين جيرارد مورينو (43 و55).

وتجمد رصيد جيرونا عند 47 نقطة في المركز التاسع، ففقد فرصة مهمة في امكانية تعزيز حظوظه بالمشاركة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ويشارك صاحبا المركزين الخامس والسادس في "يوروبا ليغ"، فيما تخوض الفرق الاربعة الاولى غمار دوري الابطال.

ورفع اسبانيول بدوره رصيده الى 39 نقطة في المركز السادس عشر، ليبتعد عن منطقة الخطر.

وهي المباراة الاولى لاسبانيول بعد اقالة مدره كيكي سانشيز فلوريس بسبب النتائج السيئة في البطولة، وتعيين مدرب الفريق الرديف دافيد كاليغو مؤقتا بدلا منه.

واقال اسبانيول الجمعة الماضي كيكي فلوريس (53 عاما) الذي قاده الى المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي، وهو اعلى مركز له منذ اكثر من عشرة اعوام.

وهبط لاس بالماس التاسع عشر قبل الاخير الى الدرجة الثانية بعد ان تلقى خسارة ثقيلة امام ضيفه الافيس برباعية نظيفة سجلها منير الحدادي (51 و73) والفارو ميدران (79) وروبن سوبرينو (90+1).

وبقي لاس بالماس على رصيده السابق بـ 21 نقطة، وفقد بالتالي اي فرصة في البقاء اذ تبقى له اربع مباريات فقط لا تمكنه من اللحاق بليفانتي السابع عشر (34 نقطة) حتى لو فاز فيها جميعها.

ولحق لاس بالماس بالتالي بملقة الاخير الذي كان اول الهابطين والذي حقق اليوم فوزا معنويا على ريال سوسييداد بهدفين لادريان غونزاليس (11) والمغربي يوسف النصيري (35).

ملخص مباراة اتلتيكو مدريد وريال بيتيس:

أهداف مباراة جيرونا واسبانيول:

أهداف مباراة لاس بالماس والافيس: