باترييك فييرا المرشح المفضل لخلافة أرسين فينغر في أرسنال

تفضل جماهير أرسنال الإنكليزي ان يتولى الفرنسي باتريك فييرا رئاسة الجهاز الفني للفريق خلفاً لمواطنه ارسين فينغر الذي قرر ترك النادي اللندني مباشرة بعد نهاية منافسات الموسم الجاري بعد 22 عاماً قضاها مدرباً للفريق.

ويتولى باتريك فييرا صاحب الـ 41 عاماً تدريب فريق نيويورك سيتي الذي ينافس في الدوري الأميركي، وهو النادي الشقيق لمانشستر سيتي.

ونظمت صحيفة"ذا صن" البريطانية استطلاعاً للرأي لمعرفة موقف جماهير أرسنال من الأسماء المرشحة لخلافة فينغر، حيث حصل فييرا على اعلى نسبة تصويت لصالحه امام بقية المرشحين.

واختارت جماهير أرسنال الذين شاركوا في الاستطلاع لاعب الفريق السابق باتريك فييرا بنسبة بلغت 14% ، في إشارة إلى انه المدرب الأنسب لأرسنال في المرحلة التي تلي رحيل فينغر، كما انه يعتبر المؤهل لقيادة الفريق في هذه المرحلة لتفادي أي فراغ قد يؤدي إلى تراجعه ، مثلما حدث لمانشستر يونايتد بعد اعتزال السير أليكس فيرغسون .

ويعتبر المدرب الفرنسي ابن النادي بعدما سبق له اللعب في صفوفه قرابة 10 اعوام وتقلد شارة قيادته، قبل ان يعتز اللعب ويقتحم عالم التدريب ويصبح يمتلك خبرة واسعة بعدما عمل في نادي مانشستر سيتي ثم مع نادي نيويورك سيتي الأميركي.

وفي ذات السياق، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع عن مدى اعجاب جماهير أرسنال بالمدرب الإسباني لويس انريكي الذي يتواجد دون فريق منذ نهاية الموسم الماضي ، حيث حصل على نسبة تصويت بلغت 13% ، وهي تعكس الاعجاب والتقدير اللذين تكنهما له جماهير "المدفعجية" بعد النجاح الذي حققه مع نادي برشلونة خاصة في موسم (2014-2015) عندما نال "الثلاثية التاريخية" .

وجاء ثالثاً الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي حصل على نسبة تصويت بلغت 12% ، وهو الذي عبر عن رغبته في الانتقال للعمل في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث تؤهله خبرته لخلافة فينغر ، خاصة ان الفريق اللندني بحاجة إلى حماس "ابن التانغو" بعد 14 عاماً من الصيام عن الألقاب .

وحصل بقية المرشحين على نسب أقل لكنها في الوقت نفسه، تؤكد موافقة جماهير " المدفعجية" على هذه الأسماء لخلافة ارسين فينغر سواء الألماني توماس توخيل او مواطنه يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني، أوالإيطالي كارلو انشيلوتي ومواطنه ماسيمليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويبدو ان عشاق أرسنال يريدون من إدارة ناديه التعاقد أما مع اسم كبير بخبرته وسيرته الذاتية يليق بالفريق او اسم كبير بطموحاته .