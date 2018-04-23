إصابة النني في الكاحل تهدد مشاركته مع المنتخب المصري في المونديال

النني خرج من ارضية الملعب على نقالة وهو يذرف دموع الحزن خوفا من ضياع حلم مشاركته الأولى في المونديال

تعرض المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال لإصابة خطيرة في كاحل القدم خلال المباراة التي جمعت فريقه بضيفه ويست هام يونايتد في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي الإصابة التي قد تهدد حضوره مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم القادمة بروسيا.

وتناولت تقارير إعلامية بريطانية حالة النني على انها إصابة في كاحله الأيسر، والتي جاءت بعد احتكاكه مع الإنكليزي مارك نوبل لاعب وسط نادي ويست هام، الذي اخطأ الكرة واصاب كاحل النجم المصري.

وكان النني قد خرج من ارضية الملعب على نقالة وهو يذرف دموع الحزن التي تترجم تخوفه من ضياع حلم مشاركته الأولى في المونديال، وتعكس شعوره بخطورة الإصابة التي تعرض لها خاصة ان الصور اظهرت حالة إلتواء بزاوية كبيرة في كاحل القدم الأيسر.

وبحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الطاقم الطبي بنادي أرسنال قام بإعادة الكاحل إلى وضعه الطبيعي دون ان يكشف إذا كان اللاعب بالفعل قد تعرض لكسر من عدمه، حيث سيخضع لفحوص طبية مكثفة قبل تقييم خطورة الإصابة وتحديد طريقة علاجها، سواء بإخضاعه للجراحة أو الإكتفاء بمنحه راحة مطولة قد تمتد لأسابيع ليكون جاهزاً قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في الرابع عشر من شهر يونيو المقبل .

الجدير ذكره بأن محمد النني يعتبر أحد اهم عناصر المنتخب المصري، التي يراهن عليها المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعدما أدى دوراً كبيراً مع المهاجم محمد صلاح في تأهل "الفراعنة" لنهائيات كأس العالم .