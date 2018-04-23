ترحيب فرنسي واسع بتولي أرسين فينغر تدريب باريس سان جيرمان

عبر العديد من المنتسبين لنادي باريس سان جيرمان عن ترحيبهم الكبير بتولي الفرنسي ارسين فينغر تدريب الفريق الأول للعاصمة الفرنسية بعد رحيله عن نادي أرسنال الإنكليزي ليحل محل الإسباني أوناي إيمري في رئاسة الجهاز الفني الباريسي بداية من الموسم المقبل.

وبرأي منتسبي وجماهير النادي، فإن فينغر بكفاءته العالية وخبرته الطويلة يعتبر المدرب المناسب لإنجاح المشروع الرياضي للفريق الباريسي في المرحلة القادمة، والمؤهل لاستغلال الإمكانيات المادية والبشرية التي وفرها الملاك القطريون .

و في هذا السياق، أكد العديد من الصحف الفرنسية الشهيرة على غرار "ليكيب" بأن استقالة فينغر من أرسنال قد تكون تمهيداً في عودته إلى الدوري الفرنسي من بوابة باريس سان جيرمان خاصة ان الرحيل عن العاصمة لندن، قد تزامن مع انقضاء عقد إيمري مع العملاق الباريسي وبحث إدارته عن مدير فني جديد لخلافته بداية من الصيف الجاري.

وبرأي الصحيفة، فإنه حتى لو كانت إدارة نادي باريس سان جيرمان قد تعاقدت مع الألماني توماس توخيل ، فإنه يبقى لأرسين فينغر مكان في الإدارة الفنية للنادي بتعيينه مديراً عاماً على الفريق للاستفادة من تجربته خاصة في موضوع التعاقدات مع اللاعبين، حيث كتبت عنواناً عريضاً غداة إعلان المدرب الفرنسي الرحيل عن النادي اللندني تقول فيه " وداعاً أرسنال مرحباً باريس سان جيرمان" .

وبدورها، أكدت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية والمقربة من النادي الباريسي، بأن ارسين فينغر يمتلك المواصفات الفنية والتكتيكية والشخصية التي تجعله المدير الفني المناسب للفريق الباريسي، حيث قامت باستعراض خصاله التي يتمتع بها والتي تساعده على إنجاح مهمته ، سواء في الكاريزما العالية التي تجعله نجم حديقة الأمراء والتي ستساعده على السيطرة على غرف الملابس ، أو من خلال درايته بالعقلية الفرنسية وبذهنية اللاعبين من مختلف الجنسيات بفضل تراكم الخبرات لديه منذ كان مدرباً لنادي موناكو الفرنسي.

كما لقي فينغر إشادة كبيرة من قبل شارل فيلنوف الرئيس السابق لنادي باريس سان جيرمان، إذ صرح بشأنه قائلاً :" انه المدرب الاكفأ لضمان الاستقرار الفني في الفريق الذي غاب عنه في الفترة الأخيرة بسبب عجز الإدارة الفنية السيطرة على عناصر الفريق الفنية".

مضيفاً :" باريس سان جيرمان بحاجة لكفاءة فينغر، كما انه مدرب فرنسي بشخصية ألمانية " (كونه من مواليد منطقة الالزاس الحدودية بين فرنسا وألمانيا والمتنازع عليها قبل الحرب العالمية الأولى والثانية).

وأكد في ختام تصريحه قائلاً:" تاريخ فينغر في الدوري الإنكليزي الممتاز يسهل مهمته في فرض الانضباط التكتيكي على اللاعبين".