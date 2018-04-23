أرسنال وتشيلسي يدخلان معركة من اجل الظفر بالمدرب لويس إنريكي

لويس انريكي تسبب في دخول قطبي العاصمة لندن ناديي أرسنال و تشيلسي في معركة من اجل التعاقد معه

كشفت تقارير بريطانية ان المدرب الإسباني لويس انريكي تسبب في دخول قطبي العاصمة لندن ناديي أرسنال و تشيلسي في معركة من اجل التعاقد معه ليكون مديراً فنياً لأحدهما في الموسم القادم.

ويبحث نادي أرسنال عن خليفة لمدربه الفرنسي ارسين فينغر الذي قرر الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري قبل عام عن انقضاء عقده ، فيما يرجح ان يفك تشيلسي ارتباطه بالإيطالي انطونيو كونتي مع نهاية الموسم رغم سريان العقد، وذلك من أجل تعاقد "البلوز" مع مدير فني جديد.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة وجماهير كل نادٍ من الغريمين، يعتبران الإسباني لويس انريكي المدرب الانسب للمرحلة المقبلة لفريقيهما، لكونه يمتلك الكفاءة التي تؤهله لتحقيق نجاح كبير مثلما حقق ذلك مع نادي برشلونة في الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017.

وبغض النظر عن رغبة إنريكي التي ستتحدد وجهته وخياره بنسبة كبيرة خلال الفترة القليلة القادمة، فإن الناديين سيلجأن إلى الإغراءات المالية لإقناعه، حيث ستكون الغلبة على الارجح لصالح تشيلسي المستعد لمنحه راتباً ضخماً لتولي إدارة شؤونه الفنية.

ويتواجد إنريكي دون عمل منذ نهاية تعاقده مع نادي برشلونة في شهر يونيو الماضي، حيث فضل الرضوخ لإجازة طويلة دامت عاماً كاملاً ، إستعداداً للعودة إلى العمل مع بداية الموسم الجديد (2018-2019) حيث ينتظر ان يتعاقد مع أحد الأندية سواء أرسنال أو تشيلسي او غيرهما ، وذلك في غضون الأسابيع المقبلة ليباشر الاستعدادات للمنافسة الرسمية والبدء في التعاقدات الصيفية.