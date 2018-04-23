مشاركة قوية مرتقبة للأندية الأوروبية الكبيرة في كأس الأبطال الدولية

تقام النسخة السادسة لبطولة كأس الأبطال الدولية على الملاعب الأميركية ، فيما ستلعب بعض مبارياتها في قارة أوروبا وأخرى في آسيا

بددت الأندية الأوروبية الكبيرة مخاوف المسؤولين على تنظيم الدورة الدولية الودية لبطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها السادسة الصيف القادم ، بعدما عبرت عن رغبتها في خوض غمار هذه البطولة بهدف ضمان إعدادها بشكل جيد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد (2018-2019).

وتقام النسخة السادسة لبطولة كأس الأبطال الدولية على الملاعب الأميركية ، فيما ستلعب بعض مبارياتها في قارة أوروبا واخرى في آسيا وتحديداً في سنغافورة ، ذلك خلال الفترة الممتدة من العشرين من شهر يوليو وحتى الأول من شهر أغسطس 2018.

وكان تشارلي ستيليتانو (احد المسؤولين التنفيذيين عن الدورة الدولية) قد صرح لصحيفة " يو اس اي توداي" الأميركية قائلاً :" التخوف كان شديداً من احتمال تدني المشاركة الأوروبية في النسخة السادسة خاصة الأندية الكبيرة بسبب نهائيات كأس العالم، لأن البطولة تقام مباشرة بعد نهاية المونديال ، وهذه الأندية تضم في صفوفها عدداً هاماً من اللاعبين الدوليين الذين سيشاركون مع منتخباتهم الوطنية في روسيا ، إلا ان الأندية الكبيرة بددت هذه المخاوف بإعلان حضورها الرسمي في البطولة".

وبحسب الصحيفة، فإن كأس الأبطال الدولية القادمة ستعرف حضور الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها أغنى 14 نادياً في العالم ، وتشمل الأندية الثمانية التي خاضت الدور الربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا وهي أندية برشلونة و ريال مدريد وإشبيلية واتلتيكو مدريد من إسبانيا ، و يوفنتوس وروما وإنتر ميلان من إيطاليا ، و بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند من ألمانيا ، وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد و توتنهام هوتسبير و أرسنال و تشيلسي من إنكلترا ، وباريس سان جيرمان من فرنسا .

وبحسب ذات المصدر، فإن رزنامة الدورة الودية ستضمن طبقاً دسماً من المباريات القوية التي من شأنها ان تستقطب جمهوراً غفيراً ، يأتي في مقدمتها المواجهة الإنكليزية الخالصة بين قطبي الدوري الممتاز الأكثر تتويجاً باللقب، ناديي مانشستر يونايتد و ليفربول ، بالإضافة إلى النزال الإنكليزي الألماني القوي الذي سيجمع بين مانشستر سيتي (بطل البريميرليغ ) وبايرن ميونيخ (بطل البندسليغا) وذلك في الثامن والعشرين من شهر يوليو المقبل.

وتتضمن النسخة السادسة من بطولة كأس الأبطال الدولية 27 مباراة منها 17 مباراة على الملاعب الأميركية ، ورغم ان البطولة تقام في فترة زمنية قصيرة ، إلا ان المسؤولين عنها وضعوا لها رزنامة خاصة لتفادي إرهاق اللاعبين.

وكانت بطولة كأس الأبطال الدولية قد انطلقت في عام 2013 لتحل محل كأس التحدي العالمية ، حيث شهدت البطولة إرتفاع عدد الأندية المشاركة في البطولة رغم انها ودية ، فيما شهدت النسخة الخامسة التي اقيمت الصيف الماضي إقامة أول كلاسيكو ودي بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة و ريال مدريد.

و رغم ان البطولة موزعة بين عدة بلدان في ثلاث قارات، إلا ان النسخة الأميركية تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية أعلى.

الجدير ذكره بأن ريال مدريد قد توج بطلاً للنسخة الأولى ثم نال مانشستر يونايتد لقب الثانية، فيما حقق باريس سان جيرمان لقب الثالثة والرابعة قبل ان يفوز برشلونة بالخامسة .