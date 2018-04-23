المصري محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

تُوّج اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مساء الأحد بالعاصمة البريطانية لندن، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لموسم (2017-2018)،ليكون بذلك ثاني نجم عربي يتشرف بهذا الإنجاز، بعد الجزائري رياض محزر الذي نال الجائزة في موسم 2015-2016.

وتفوق محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ومتصدر هدافي "البريميرليغ"، على كل من المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كين، هداف توتنهام ، والإسباني دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، إضافة إلى ثلاثي فريق مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، والألماني ليروي ساني، والإسباني دافيد سيلفا.

وتألق محمد صلاح بشكلٍ أكثر من لافت في أولى مواسمه مع ليفربول، ونجح في تحطيم أكثر من رقم قياسي ، أبرزها الرقم القياسي لأسطورة ليفربول، الويلزي إيان راش، بوصوله إلى 41 هدفا في جميع المسابقات المحلية والقارية، متجاوزا بفارق هدف واحد إنجاز راش، الذي حققه في موسم 1986-1987.

كما حطم صلاح رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأول لاعب يسجل في أكبر عدد من المباريات خلال موسم واحد، برصيد 23 مواجهة، متفوقا بفارق مباراة واحدة على كل من و رونالدو والهولندي روبن فان بيرسي.

وعادل النجم المصري ، السبت الماضي، الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي، كريستيانو رونالدو و الأوروغوياني لويس سواريز، والإنكليزي آلان شيرار، الذي تمكن من الوصول للهدف رقم 31، في موسم واحد ضمن مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبات الفرعون المصري على بعد هدف واحد فقط لمعادلة رقم قياسي آخر لكريستيانو رونالدو، الذي سجل 42 هدفا، في جميع مسابقات الموسم الحالي، مع ريال مدريد، كما سجل ذات العدد من الأهداف بقميص مانشستر يونايتد في الموسم (2007 – 2008)، عندما قاده إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

وأصبح النجم المصري أول لاعب إفريقي يحرز 31 هدفا في موسم واحد في البريميرليغ، متفوقا بفارق هدفين على الإيفواري ديديه دروغبا.

وبات محمد صلاح قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب هداف "البريميرليغ"، الذي يتربع على عرشه برصيد 31 هدفا، كما عزز المصري حظوظه في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي، التي تقدم لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بتفوقه على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 29 هدفا بقميص برشلونة في الليغا الإسبانية، حتى الآن.

وأصبح النجم المصري ثاني لاعب عربي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد الجزائري رياض محرز، الذي حصل عليها بعد أن قاد فريقه ليستر سيتي إلى تحقيق "معجزة كروية" والتتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم (2015-2016).