سواريز يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة

واصل اللاعب الدولي الأوروغوياني لويس سواريز تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه برشلونة، على الرغم من تراجع أدائه في الموسم الجاري ضمن النادي الكاتالوني مقارنة بالمواسم الماضية.

وقد سجل سواريز هدفين اثنين من الخمسة التي فاز بها برشلونة على نادي إشبيلية بخماسية نظيفة، مساء السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، بالعاصمة مدريد، في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وبتسجيله للهدفين يكون النجم الأوروغوياني قد سجل في خمس نهائيات مع نادي برشلونة في جميع المباريات النهائية لكل المسابقات المحلية والقارية التي شارك فيها ، وهي دوري أبطال أوروبا، سوبر أوروبا، كأس العالم للأندية ، السوبر الإسباني و كأس ملك إسبانيا.

وسجل سواريز 150 هدفاً في 193 مباراة في جميع المسابقات بقميص نادي برشلونة.

يُشار أنّ برشلونة قد نال كأس ملك إسبانيا للمرة الـ30 في تاريخه، كما أصبح أول ناد في القرن الحالي يحقق 4 ألقاب متتالية في مسابقة كأس الملك، منذ أن توج أتلتيك بلباو باللقب في الفترة من 1930 وحتى 1993، وبعدما كان ريال مدريد قد نجح أيضا في نيل الكأس أربع مرات متتالية في الفترة من 1905 إلى 1908.