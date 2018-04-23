ما سر العلامة الحمراء على وجوه لاعبي الدوري الايطالي ؟

استقطبت مباراة يوفنتوس مع نابولي التي جرت مساء الأحد في قمة الجولة ال34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أنظار متتبعي ومحبي الرياضة العالمية بحكم منعرجها الحاسم في سباق لقب "الكالتشيو"، لكن الاهتمام والتساؤل كان أيضاً حول سر العلامات الحمراء التي ظهرت على وجوه لاعبي الفريقين.

ويعبر اللاعبون بهذه العلامات، عن مناهضتهم لظاهرة العنف ضد المرأة في إيطاليا، وذلك في إطار الحملة التي يقوم بها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، مع إحدى منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، في التضامن مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف.

وتأتي الحملة تحت مسمى: "لنعطي العنف ضد المرأة البطاقة الحمراء"، حيث ظهر العديد من لاعبي الأندية الإيطالية وزوجاتهم بتلك العلامات الحمراء من أجل التوعية بالأمر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم تقتصر "الظاهرة" على مباراة يوفنتوس ونابولي بل في كل مباريات الجولة ال34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي افتتحت السبت بلقاء ميلان مع بينيفنتو.