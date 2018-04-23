الكسندر زفيريف ثالثا وتقدم كبير لنيشيكوري

صعد الالماني الكسندر زفيريف الى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين لكرة المضرب الصادر الاثنين على حساب الكرواتي مارين سيليتش.

وبلغ زفيريف نصف نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز، الاولى على الملاعب الترابية، قبل ان يخسر امام الياباني كي نيشيكوري السبت.

واحتفظ الاسباني رافايل نادال بالمركز الاول بعد احرازه لقبه الحادي عشر في مونتي كارلو، امام السويسري روجيه فيدرر الثاني الذي فضل عدم المشاركة في موسم الدورات على الملاعب الترابية على غرار العام الماضي.

وقفز نيشيكوري بدوره 14 مركزا وبات في المركز الثاني والعشرين.

وتراجع تصنيف نيشيكوري، الرابع عالميا سابقا، بعد غيابه عن الملاعب بسبب إصابة في الرسغ الأيمن تعرض لها في كانون الثاني/يناير الماضي.

ولدى المحترفات، لم يطرأ اي تعديل على لائحة اللاعبات العشر الاوليات، فاحتفظت الرومانية سيمونا هاليب بالمركز الاول امام الدنماركية كارولاين فوزنياكي والاسبانية غاربيني موغوروتسا.

- ترتيب المصنفين العشرة الأوائل -

1- الاسباني رافايل نادال 8770 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 8670

3- الالماني ألكسندر زفيريف 5195

4- الكرواتي مارين سيليتش 4985

5- البلغاري غريغور ديميتروف 4985

6- الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو 4470

7- النمسوي دومينيك تييم 3775

8- الجنوب افريقي كيفن اندرسون 3390

9- الاميركي جون ايسنر 3125

10- البلجيكي دافيد غوفان 2930

- ترتيب المصنفات العشر الأوليات -

1- الرومانية سيمونا هاليب 8140 نقطة

2- الدنماركية كارولاين فوزنياكي 6790

3- الاسبانية غاربيبي موغوروتسا 6065

4- الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 5630

5- اللاتفية يلينا أوستابنكو 5307

6- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4730

7- الفرنسية كارولين غارسيا 4615

8- الاميركية فينوس وليامس 4276

9- الاميركية سلون ستيفنز 3938

10- التشيكية بترا كفيتوفا 3271