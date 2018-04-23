اعلن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد في حديث لوكالة فرانس برس ان تنظيم نهائيات كأس الامم الافريقية في الصيف "ليس ثابتا" ويمكن تكييفه بالنظر الى الاعتبارات المناخية.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر في ندوة في تموز/يوليو الماضي تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الصيف بعدما كانت تقام عادة في فصل الشتاء.

وقال أحمد "بالنسبة لبعض الدول التي تعاني من مشاكل مناخية، يمكننا أن نكون مرنين"، ملمحا إلى القرار الأخير الذي اتخذ على وجه الخصوص من أجل عدم التأثير على مسيرة اللاعبين المحترفين مع فرقهم الاوروبية.

وكان تنظيم العرس القاري في الفترة بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير يشكل موضع انتقاد من الأندية الأوروبية التي تضطر للاستغناء عن لاعبين أفارقة خلال مرحلة مهمة من الموسم الكروي، أو حتى تدفع لاعبين لرفض المشاركة مع منتخبات بلادهم، مفضلين التركيز على أدائهم مع الأندية.

واضاف أحمد "إنه (التنظيم في الصي