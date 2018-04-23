مواجهات مصيرية في الجولة الأخيرة من كأس الاتحاد الآسيوي

تشهد الجولة الاخيرة من منافسات المجموعتين الاولى والثانية لكأس الاتحاد الاسيوي في كرة القدم الثلاثاء مواجهات مصيرية لحسم التأهل الى الدور الثاني.

في المجموعة الاولى، يلتقي المالكية البحريني مع الجزيرة الاردني، والقوة الجوية العراقي حامل اللقب مع السويق العماني.

يتصدر الجزيرة الترتيب بريد 11 نقطة، مقابل 9 نقاط للقوة الجوية و7 للمالكية، ويأتي السويق رابعا من دون رصيد.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي العهد اللبناني مع المنامة البحريني، والجيش السوري مع الزوراء العراقي.

يملك كل من العهد والزوراء 9 نقاط، ويأتي الجيش ثالثا وله 6 نقاط، والمنامة اخيرا بنقطة واحدة.

ويلعب اليوم الاثنين الفيصلي الاردني مع ضيفه الانصار اللبناني في عمان في مباراة حاسمة لانتزاع بطاقة المجموعة الثالثة.

ويتأهل الى الدور المقبل عن منطقة غرب آسيا، متصدر كل من المجموعات الثلاث، اضافة الى أفضل فريق في المركز الثاني.

- الجزيرة يبحث عن نقطة -

يبحث الجزيرة عن نقطة واحدة فقط امام المالكية لحسم صراع الصدارة والتأهل المباشر إلى الدور الثاني (قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا).

وحسابات المجموعة ما زالت قائمة، فالجزيرة يبحث عن ضمان صدارة المجموعة والتأهل المباشر في حال فوزه أو تعادله، فيما يأمل القوة الجوية في تخطي ضيفه السويق وانتزاع بطاقة التأهل في حال خسارة الجزيرة امام المالكية. أما الأخير فيحتفظ ببصيص الأمل في التأهل كأفضل ثان في حال فوزه على الجزيرة وتعثر القوة الجوية أمام السويق.

وكان مدرب الجزيرة التونسي شهاب الليلي أشار في تصريحات إعلامية إلى أهمية نقاط الفوز في هذه المباراة، مؤكدا أن فريقه سيسعى للنقاط الثلاث من أجل حسم التأهل رغم أنه تكفيه نقطة واحدة للتربع على صدارة المجموعة.

وعلى استاد كربلاء الدولي، يترقب القوة الجوية مباراته مع ضيفه السويق آملا في تكرار فوزه عليه (1-صفر ذهابا) وذلك بعد ان اهدر نقطتين بتعادله في الجولة الماضية مع المالكية 1-1 على الملعب ذاته.

مدرب القوة الجوية راضي شنيشل لم يتردد في تأكيد صعوبة موقف فريقه بعد التعادل المخيب 1-1 امام المالكية في 17 الجاري، بقوله "هذه النتيجة عقدت كثيرا من المهمة، سنقوم ما في وسعنا من اجل ان يتواصل المشوار وكل شيء يحدث في كرة القدم".

ويخوض القوة الجوية مباراته غدا بصفوف مكتملة وبمعنويات فوزه اللافت محليا على الطلبة 4-صفر السبت.

- فرصة جيدة للعهد -

وفي المجموعة الثانية، تنتظر الزوراء مباراة صعبة عندما يحل ضيفا على الجيش السوري في البحرين، في الوقت الذي يخوض فيه العهد مهمة اسهل ضد ضيفه المنامة.

وتبدو الامور مواتية امام العهد لحسم بطاقة التاهل المباشر، ما يدفع بالزوراء الى الخروج بفوز حتمي على الجيش ليدخل صراع حسابات صاحب افضل مركز ثان على الاقل.

وقال مدرب الزوراء ايوب اوديشو "سنخوض مباراة مصيرية لمشوارنا في البطولة، علينا ان نفوز اولا واخيرا وهذا ما يدركه جيدا جميع اللاعبين وهم يتطلعون لمباراة الغد".

وتثير الغيابات القسرية عن منطقة دفاع الزوراء بسبب الاصابة، مخاوف مدرب الفريق لكنه يعول على بقية اللاعبين "لدينا ثقة بالجميع، صحيح اننا سنخسر خدمات لاعبين مؤثرين لكن هذا لا يعني ان نقف مكتوفي الايدي، طالما الجميع بعيد عن الضغوطات فاننا نتوقع ان نخرج بنتيجة طيبة لمواصلة المهمة".

ويفتقد الزوراء في مباراة الثلاثاء خدمات كل من عباس قاسم والدولي السابق علي رحيمة، فضلا عن السوريين نديم صباغ وحسين جويد اللذين يعتبران من اهم ركائز الفريق ولعبا دورا حاسما في العديد من المباريات.

ورأى المدير الفني للعهد باسم مرمر ان اللقاء مع المنامة مهمً لفريقه الذي سيحاول الحفاظ على مسيرته في البطولة وعلى سجله خال من الخسارة، وأضاف: "المنامة يخوض اللقاء من دون ضغط وهذا ما يجعل المباراة خطيرة".

وتابع "سنعمل على تحقيق الانتصار على نحو أساسي ثم نفكر بالنتيجة الكبيرة لكي لا تضيع فرصة الفوز على حساب التفكير بالنتيجة العريضة".