المدافع الدولي هكتور باق مع كولن حتى في حال الهبوط

اكد مدافع كولن صاحب المركز الاخير في الدوري الالماني لكرة القدم الدولي يوناش هكتور الاثنين انه باق في صفوف فريقه الموسم المقبل حتى في حال هبوطه، الاكيد تقريبا، الى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الحالي.

وقال هكتور صاحب الـ 27 ربيعا والمرشح للعب اساسيا في مركز المدافع الايسر في تشكيلة المانشافت في مونديال روسيا الصيف المقبل: "كولن منحني فرصة الانتقال من الدرجة المناطقية الى المنتخب الوطني"، مضيفا: "لدي روابط قوية مع النادي، وأنا مدين له وأشعر بأنني مرتاح جيدا في كولن".

وتابع: "بإمكاني ودون أي مشكلة الانتقال الى صفوف فريق آخر في نهاية الموسم، ولكنه ليس القرار الجيد بالنسبة لي"، معلنا انه لن يلجأ الى شرط الرحيل الموجود في عقده في حال الهبوط بل أنه سيمدد عقده حتى عام 2023.

وأشاد المدير التنفيذي لنادي كولن أرمين فيه بلاعبه، وقال "يوناش لاعب مميز ورجل استثنائي، ومثله قلة في كرة القدم الاحترافية اليوم".

ويحتل كولن المركز الاخير قبل 3 مراحل من نهاية الموسم بفارق 8 نقاط خلف فولفسبورغ وماينتس وفرايبورغ التي تتقاسم المركز الرابع عشر.

وانضم هكتور الى صفوف كولن عام 2010 للعب مع فريق تحت 21 عاما، قبل ان يبدا مشواره مع الفريق الاول في 2012. ومنذ ذلك الحين، خاض 187 مباراة مع النادي و36 مباراة مع منتخب المانيا.

ولا يعتبر قرار هكتور هو الاول في كولن، فقد كان المهاجم لوكاس بودولسكي قرر، عندما كان دوليا وقتها ايضا، البقاء في صفوف النادي بعد هبوطه في موسم 2004-2005، وساهم في عودته في الموسم التالي الى الدرجة الاولى.