احتمال انتهاء موسم كييليني بسبب الإصابة

أعلن يوفنتوس متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم الاثنين أن مدافعه جورجو كييليني يعاني من إصابة بتمزق في الفخذ سيغيب بسببها عن المباراة المقبلة ضد انتر ميلان في نهاية الاسبوع الجاري مع احتمال غيابه عما تبقى من الموسم.

ويعتبر غياب كييليني ضربة موجعة لفريق "السيدة العجوز" الساعي الى اللقب السابع على التوالي والذي مني بخسارة على ارضه صفر-1 الاحد امام مطارده المباشر نابولي الذي قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة قبل 4 مراحل من نهاية الموسم.

وعانى يوفنتوس الامرين على ملعبه اليانز ستاديوم وتحديدا منذ الدقيقة 11 التي اضطر خلالها كييليني، أفضل مدافع وقائد للفريق على ارضية الملعب هذا الموسم، الى ترك مكانه للسويسري ستيفان ليشتشتاينر.

وأصيب المخضرم كييليني (33 عاما) في الدقيقة الاولى حيث بدا منزعجا من الالام التي تحامل عليها قبل ان يضطر الى ترك مكانه بعد عشر دقائق بسبب مشكلة في الركبة.

وقال يوفنتوس في بيان "خضع كييليني لفحوص طبية عقب خروجه المبكر من مباراة يوم الاحد أمام نابولي"، مضيفا "تبين بعد الفحوصات التي أجريت بروية تامة، انه أصيب بتمزق في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ركبته اليسرى".

وتابع: "كييليني الذي سيخضع لمزيد من الفحوصات، بدأ من الان العلاج".

وسيغيب كييليني عن مباراة السبت على ملعب سان سيرو امام انتر ميلان الخامس، ولكن المدافع الدولي السابق يواجه خطر انتهاء موسمه الذي تبقى فيه 4 مباريات في الدوري وواحدة في نهائي مسابقة الكأس ضد ميلان في التاسع من ايار/مايو المقبل.

وعلى الرغم من الخسارة امام نابولي، دافع مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري عن فريقه الذي ظهرت على لاعبيه علامات التعب بعد موسم مرهق أقصي خلاله من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا على يد ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في العامين الاخيرين.

وقال أليغري بعد المباراة "لعبنا 57 مباراة في كل موسم من المواسم الاربعة الاخيرة"، مضيفا: "لقد وصلنا دوما إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا، وبلغنا نهائي مسابقة دوري الأبطال مرتين (في السنوات الثلاث الماضية) وتم إقصاؤنا على بعد 30 ثانية في المناسبتين".

وتابع: "الآخرون خرجوا مسبقا خاليي الوفاض من جميع المسابقات ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، لكن لا أحد يقول عنهم أي شيء. عندما تلعب بالمستوى الذي نقدمه، أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون متعبًا".

وأردف قائلا "لا يمكنك انتقاد هؤلاء الفتيان تحت أي ظرف من الظروف. إذا فعلت ذلك، فستجعلني أيضًا أفقد صبري، والذي لدي الكثير منه".

ويرحل نابولي الساعي الى اللقب الاول منذ 1990 والثالث في تاريخه بعد 1987، الى فلورنسا الاحد المقبل لمواجهة فيورنتينا.

وفي المباريات الثلاث الاخرى المتبقية في الدوري، يلعب يوفنتوس مع ضيفه بولونيا في الخامس من ايار/مايو المقبل، ثم يحل ضيفا على روما الثالث في 13 منه وينهي الموسم على ارضه بمباراة سهلة امام هيلاس فيرونا.

أما نابولي، فيلعب مع ضيفه تورينو ومضيفه سمبدوريا وضيفه كروتوني.