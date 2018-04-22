GMT 23:02 2018 الأحد 22 أبريل GMT 21:00 2018 الإثنين 23 أبريل  :آخر تحديث

محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

بي. بي. سي.
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واصل المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حصد الألقاب وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، التي تمنحها رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في انجلترا، لعام 2017/ 2018.

وتفوق صلاح، البالغ من العمر 25 عاما، على كل من كيفن دي برويني، هاري كين، ليروي ساني، ديفيد سيلفا، ديفيد دي خيا، في التصويت من قبل زملائه اللاعبين.

وفاز ساني، لاعب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما فازت فران كيربي، لاعبة تشيلسي، بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي.

كما مُنح لاعب ويست بروم ومنتخب انجلترا السابق، سيريل ريجيس، الذي توفي في يناير/ كانون الثاني الماضي، جائزة الجدارة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

يذكر أن محمد صلاح ثاني لاعب عربي ينال الجائزة، التي تعرف أيصا بجائزة لاعب العام، بعد الجزائري رياض محرز، الذي فاز بها 2016، بعدما قاد فريق ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي، للمرة الأولى في تاريخه.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز لهذا العام، برصيد 31 هدفا.



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