جنوى يعمق جراح هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

تنفس جنوى الصعداء وعمق جراح ضيفه هيلاس فيرونا عندما تغلب عليه 2-1 مساء الاثنين في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وبكر جنوى بالتسجيل بواسطة البرتغالي لوري ميديروش في الدقيقة السادسة، وأدرك هيلاس فيرونا التعادل من ركلة جزاء انبرى لها قائده رومولو سوزا بنجاح (64).

ومنح دانيال بيسا التقدم لجنوى في الدقيقة 78، قبل ان يوجه المقدوني غوران بانديف الضربة القاضية لهيلاس فيرونا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وصعد جنوى الى المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة وضمن بقاءه بشكل كبير في الدرجة الاولى، فيما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.