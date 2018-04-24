مانشستر يونايتد وفيرغسون وغيغز الأكثر فوزًا في تاريخ الدوري الإنكليزي

نادي مانشستر يونايتد هو الأكثر حصداً للانتصارات في تاريخ الدوري الممتاز سواء على صعيد الأندية أو المدربين أو اللاعبين

تؤكد إحصائيات الدوري الإنكليزي الممتاز أن نادي مانشستر يونايتد كانت له البصمة الأهم في تاريخ البطولة منذ إطلاق نسخة الممتاز في موسم (1992-1993)، رغم المعاناة التي يعيشها في الأعوام الخمسة الماضية التي تلت اعتزال مدربه الأسطوري الإسكتلندي السير اليكس فيرغسون ، بعدما عجز عن إحراز اللقب منذ عام 2013.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي مانشستر يونايتد هو الأكثر حصداً للانتصارات في تاريخ الدوري الممتاز سواء على صعيد الأندية أو المدربين أو اللاعبين.

الأندية

على مستوى الأندية حقق نادي مانشستر يونايتد أكبر عدد من الانتصارات منذ إنطلاق النسخة الجديدة للبطولة في موسم (1992-1993) وحتى الموسم الجاري ، حيث فاز في 627 مباراة ساهمت في تتويجه بلقب بطولة الدوري المحلي 13 مرة، يليه نادي أرسنال بـ 541 انتصاراً ، منها 473 انتصاراً تحت إشراف المدرب الفرنسي ارسين فينغر ، بعدما نال اللقب ثلاث مرات .

وفي المركز الثالث جاء نادي تشيلسي برصيد 535 إنتصاراً ، ساهمت في إحرازه لقب الدوري خمس مرات، وجاء رابعاً نادي ليفربول الذي حقق 498 انتصاراً دون أن يتوج بلقب "البريميرليغ" ليكون أكثر الأندية فوزاً خارج دائرة الأبطال الستة، مثله مثل نادي توتنهام هوتسبير الذي حصد 420 انتصاراً.

وحقق نادي مانشستر سيتي 355 انتصاراً ساهمت في نيله اللقب ثلاث مرات ، أما البطل الآخر بلاكبيرن روفرز ، والذي توج باللقب في عام 1995 فقد سجل 262 فوزاً ، بينما البطل الأقل تحقيقاً للانتصارات يبقى مسجلاً باسم ليستر سيتي بطل نسخة موسم (2015-2016) ، حيث سجل 141 إنتصاراً خلال مسيرته بالممتاز .

المدربون

اما على مستوى المدربين فيبقى اسم الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون خالداً في تاريخ البطولة ، برصيد 528 انتصاراً ، حققها مع نادي مانشستر يونايتد في الفترة من عام 1992 و حتى اعتزاله في عام 2013 ، يليه الفرنسي أرسين فينغر بـ 473 فوزاً ، ثم الإنكليزي هاري ريدناب برصيد 236 إنتصاراً ، وهو المدرب الأكثر فوزاً من المدربين غير المتوجين باللقب ، وفي المركز الرابع يأتي الاسكتلندي دافيد مويز بـ 202 فوز.

ويُعزى احتلال ريدناب ومويز للمركزين الثالث والرابع إلى تواجدهما فترة طويلة في الدوري الممتاز مع أندية متعددة.

ورغم أن فينغر واصل تدريب أرسنال بعد خمسة أعوام من اعتزال غريمه السير فيرغسون ، إلا أن الفني الفرنسي عجز عن معادلة أرقام الفني الإسكتلندي بعدما كانت المواسم الخمسة تعيسة على الجماهير اللندنية.

وفي المركز الخامس تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو بـ 181 انتصاراً حققها مع ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد ، حيث فاز باللقب ثلاث مرات مع "الأزرق اللندني" ، أما المدرب الإيرلندي كيني دالغليش الفائز باللقب مع نادي بلاكبيرن روفرز ، فقد حقق 115 انتصاراً حصدها خلال مشواره ، في حين حقق الإيطالي كلاوديو رانييري 104 انتصارات مع ناديي تشيلسي وليستر سيتي .

اللاعبون

أما على مستوى اللاعبين فيبقى الويلزي رايان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد نجم الانتصارات بلا منازع بعدما حصد 407 انتصارات مع "اليونايتد" ، والتي بفضلها نال اللقب 13 مرة مناصفة مع فريقه و مدربه ، يليه فرانك لامبارد الذي حقق 349 انتصاراً مع أندية تشيلسي وويست هام يونايتد ومانشستر سيتي قبل اعلانه الاعتزال وفي جعبته ثلاثة ألقاب ، يليهما أسطورة أخرى من أساطير "اليونايتد" هو بول سكولز بـ 321 انتصاراً ثم جون تيري قائد دفاع نادي تشيلسي .

ويعتبر المدافع الأسبق جيمي كاراغر أسطورة نادي ليفربول من أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات دون تتويج بلقب الدوري الممتاز، حيث حقق 264 إنتصاراً مع "الريدز" متفوقا على زميله ستفين جيرارد صاحب الـ 255 انتصاراً.

وتكشف هذه الأرقام عن الهيمنة شبه المطلقة التي فرضها الأقطاب الكبار لمسابقة "البريميرليغ" على منافسات البطولة منذ تأسيسها ، خاصة الفرق العريقة مثل مانشستر يونايتد وليفربول ومعها أندية العاصمة لندن "أرسنال وتشلسي" في مقابل عجز بقية الأندية عن منافستها.