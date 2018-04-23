GMT 21:10 2018 الإثنين 23 أبريل GMT 4:10 2018 الثلائاء 24 أبريل  :آخر تحديث

إيفرتون يوقف الانتصارات المتتالية لنيوكاسل في الدوري الإنكبيزي

أ. ف. ب.
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اوقف ايفرتون الانتصارات المتتالية لضيفه نيوكاسل عندما تغلب عليه 1-صفر مساء الاثنين في ليفربول في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وسجل ثيو والكوت الهدف الوحيد في الدقيقة 51.

واستعاد ايفرتون نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة وحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 45 نقطة وارتقى الى المركز الثامن، وحرم نيوكاسل من فوزه الخامس على التوالي والحق به الخسارة الخامسة عشرة هذا الموسم.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز العاشر.

وتختتم المرحلة التي انطلقت الثلاثاء الماضي، بلقاء تشلسي مع هادرسفيلد بعد غد الاربعاء.

أهداف المباراة:


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