أكدت بولندا الخميس أن الصاروخ الذي أصاب أراضيها في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وأدى الى مقتل مدنيين اثنين في قرية قرب الحدود مع أوكرانيا، أطلقته قوات كييف أثناء تصديها لهجوم روسي.

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