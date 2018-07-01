Elaph - إيلاف: أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
بولندا تؤكد: الصاروخ الذي سقط أواخر 2022 مصدره أوكرانيا
أكدت بولندا الخميس أن الصاروخ الذي أصاب أراضيها في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وأدى الى مقتل مدنيين اثنين في قرية قرب الحدود مع أوكرانيا، أطلقته قوات كييف أثناء تصديها لهجوم روسي.
عودة الجندي الأميركي المبعد من كوريا الشمالية الى الولايات المتحدة
أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الخميس أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ أعيد إلى الولايات المتحدة بعد أن طردته كوريا الشمالية.
أرامكو السعودية تعلن عن أول استثمار عالمي لها في قطاع الغاز الطبيعي المُسال
أعلنت شركة أرامكو السعودية الخميس، عن أول استثمار عالمي لها في قطاع الغاز الطبيعي المُسال، وهو جزء من مساعٍ أوسع لشركة الطاقة العملاقة للتوسع خارج نطاق النفط.
الصحة العالمية: امدادات طبية عاجلة للعراق انقاذًا لحياة مصابي حريق الزفاف
توعد السوداني الخميس بأقصى العقوبات للمقصرين في حريق حفل الزفاف وتعهد بمحالجة المصابين في الخارج فيما ارسلت منظمة الصحة العالمية امدادات طبية عاجلة لانقاذ المصابين من الموت.
الشرطة الإسبانية تداهم مقر لجنة حكام كرة القدم
قامت الشرطة الاسبانية، الخميس، بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الاسبانية، في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة.
في منزل السعودية بسمة السليمان: "الثقافة توحدنا"
برأي بسمة السليمان وخبيرة المعارض بيرل لام، الصداقة المُشاكِسة تربةٌ خصبة تنمو فيها مجموعة فنّية استثنائية
كيف يؤثر حظر الإجهاض على سلامة النساء؟
الإجهاض غير الآمن هو سبب رئيسي لوفيات الأمهات ويتسبب بما يتراوح بين 4.7 و13.2% من وفيات الأمهات سنوياً.