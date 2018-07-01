إيلاف
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#هاشتاغاليوم الوطني السعوديزلزال مراكشمذيعة إيلاف الذكيةالأزمة الأوكرانيةالسودانإيران

Elaph - إيلاف: أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001

مديرة مكتب مفوضية اللاجئين في نيويورك روفين مينيكديويلا(المفوضية)
أخطر الرحلات من أفريقيا إلى نقاط انطلاق الساحل

أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط عام 2023

elaphضباط الشرطة الهولندية يقومون بتأمين المركز الطبي بجامعة إيراسموس

ثلاثة قتلى في إطلاق نار مزدوج في مدينة روتردام الهولندية

elaphلقطة تُظهِر شجرة الجميز التاريخية قبل وبعد قطعها

بريطانيا مفجوعة على شجرة روبن هود

أرامكو السعودية تعلن عن أول استثمار عالمي لها في قطاع الغاز الطبيعي المُسال

"ترايبال كريديت" تكشف استراتيجيتها للتوسّع في المملكة العربية السعودية

سبرينغستين يرجئ حفلاته المقررة في ما تبقى من السنة بسبب قرحة في المعدة

أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية مدى الحياة

صدور النسخة الإنكليزية لكتاب "وثيقة الأخوة الإنسانية" لجمال السويدي

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SAUDI DAY 93

من العالم

elaphمروحية تتفقد المهاجرين على حدود بولندا بيلاروسيا

بيلاروسيا تتهم مروحية بولندية بانتهاك مجالها الجوي مرتين

elaphأول غواصة تايوانية محلية الصنع

تايوان تكشف عن أول غواصة محليّة الصنع في مواجهة الصين

elaphصورة مجمعة لوزيري الدفاع البريطاني غرانت شابس والفرنسي سيباستيان ليكورنو

وزيرا دفاع بريطانيا وفرنسا في أوكرانيا لإجراء مباحثات حول المساعدات

elaphروبن فاردانيان، الزعيم الانفصالي الذي اعتقلته السلطات الأذربيجانية.

أذربيجان تضع زعيم انفصالي سابق في قره باغ قيد الحبس الاحتياطي

elaphالصحفي ومرشح حزب كونستروي في الانتخابات الرئاسية كريستيان زوريتا (يسار)، إلى جانب زميله في الترشح ونائب رئيس الحزب أندريا غونزاليس (يمين)، في كيتو، 13 أغسطس (آب) 2023.

محاولة اغتيال تستهدف أرملة مرشح للرئاسة الإكوادورية

elaph الزعيم كيم جونغ أون (وسط الصف الأول) خلال اجتماع مجلس الشعب في بيونغ يانغ

كوريا الشمالية تكرّس في دستورها وضعها كدولة تمتلك السلاح النووي

elaphصورة متداولة لمشهد الانفجار في عاصمة اوزبكستان

أوزبكستان: انفجارٌ قوي يجرح عدد من الأشخاص قرب مطار طشقند

elaphألمانيا تحظر منظمة نازية جديدة لنشرها معتقداتها بين الأطفال

ألمانيا تحظر منظمة نازية جديدة لنشرها معتقداتها بين الأطفال

أخبار

elaphصورة منشورة على صفحة فيسبوك للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي من حفل استقبال المشير خليفة حفتر بحضور نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف في مطار عسكري بموسكو. 26 سبتمبر(ايلول) 2023

المشير خليفة حفتر يلتقي بوتين ووزير الدفاع الروسي في موسكو

elaph200 ألف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل بخاصة في قطاعَي البناء والزراعة (وفا)

إسرائيل تعيد فتح معبرها مع قطاع غزة أمام العمال الفلسطينيين

elaphمشيعون يبكون ضحايا حريق نشب خلال حفل زفاف في الحمدانية في شمال العراق في 27 سبتمبر 2023

سكان قرقوش العراقية يودعون ضحايا الحريق الدامي

elaphالسفير المغربي عمر هلال

المغرب والجزائر يتبادلان الاتهامات في الأمم المتحدة حول الصحراء

elaphابن كيران يرد على الجدل الناتج حول ربط الزلزال بالمعاصي

ابن كيران يرد على الجدل الناتج حول "ربط الزلزال بالمعاصي"

elaphلقطة للمشاركين في عمليات إخماد حريق قاعة الافراح في شمال العراق وانقاذ الضحايا فجر الاربعاء 27 سبتمبر(ايلول) 2023 (الداخلية)

العراق: حدادٌ عام على فاجعة الزفاف.. والأمم المتحدة: مأساة هائلة

elaphعمليات الإطفاء والإنقاذ لعراقيين شاركوا في حفل عرس أدى الى مصرع واصابة 250 شخصا منهم ليل الثلاثاء- الاربعاء 27 سبتمبر(أيلول) 2023 بسبب احتراق قاعة الاحتفال (الداخلية العراقية)

العراق يُفجع بمقتل وإصابة 250 شخصًا في احتراق قاعة للأعراس

elaphالملك محمد السادس

ملك المغرب يكلف رئيس الحكومة إعادة النظر في قانون الأسرة

كتَّاب إيلاف

elaphبكر عويضه
بكر عويضه

طمع إسرائيل في التطبيع

elaphسالم الكتبي
سالم الكتبي

موقفٌ سعودي واضح في المسألة النووية

elaphنزار جاف
نزار جاف

مابعد الموت والجان وقزلرباط

الأزمة الأوكرانية

صورة جوية لموقع سقوط الصاروخ الذي تبين ان مصدره اوكرانيا على الاراضي البولندية

بولندا تؤكد: الصاروخ الذي سقط أواخر 2022 مصدره أوكرانيا

أكدت بولندا الخميس أن الصاروخ الذي أصاب أراضيها في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وأدى الى مقتل مدنيين اثنين في قرية قرب الحدود مع أوكرانيا، أطلقته قوات كييف أثناء تصديها لهجوم روسي.

وزير الدفاع البريطاني خلال لقائه زيلينسكي الخميس 28 ايلول(سيتمبر) 2023

بريطانيا: سندعم أوكرانيا حتى انتصارها

نائبة السفير البريطاني ديردري براون، القت الييان أمام منظمة الأمن الأوروبي

بريطانيا: روسيا تحاول محو الدولة الأوكرانية

صورة ارشيفية للأمين العام لحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في كييف

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سفير خادم الحرمين يحطّ في فلسطين

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elaphالسوداني يلقي كلمة العراق أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر(ايلول) 2023 (مكتبه)

ماذا قال السوداني حول الخلافات مع الكويت وفترة الوجود الأميركي في بلاده؟

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elaphجنود من الجيش الأميركي يراقبون المعتقلين العراقيين في سجن ابو غريب خلال الغزو الأميركي للعراق

هكذا تحاول السلطات الأميركية الإفلات من تعويض ضحايا انتهاكاتها في العراق

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elaphإيلاف تطلق How To Spend It Arabic بالتعاون مع فايننشال تايمز

إيلاف تطلق How To Spend It Arabic بالتعاون مع فايننشال تايمز

  • منذ ٢ سنوات 15

الولايات المتحدة

ترافيس كينغ يعود إلى الأراضي الأميركية بعد عبوره إلى كوريا الشمالية

عودة الجندي الأميركي المبعد من كوريا الشمالية الى الولايات المتحدة

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الخميس أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ أعيد إلى الولايات المتحدة بعد أن طردته كوريا الشمالية.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتهم القاضية الفدرالية تانيا تشوتكان بالتحيّز ضده بناءً على الملاحظات التي أدلت بها أثناء النطق بالحكم في قضايا أخرى

القاضية الفدرالية المكلّفة محاكمة ترامب ترفض طلب محاميه بالتنحّي

صورة الجندي الأمريكي على شاشة تلفزيون أثناء بث نبأ عبوره إلى كوريا الشمالية

الجندي الأميركي في عهدة الولايات المتحدة بعد طرده من كوريا الشمالية

ميشال يلقي كلمة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك 21 سبتمبر 2023

قمة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 20 أكتوبر في واشنطن

نساء إيلاف

elaphشير متهمة بإختطاف إبنها لإبعاده عن زوجته المنفصلة عنه

شير متهمة بإختطاف إبنها لإبعاده عن زوجته المنفصلة عنه

elaphميريام فارس تشوّق الجمهور لحفل تخرّج الجامعة الأميركية في الإمارات بـ فيديو خاص

ميريام فارس تشوّق الجمهور لحفل تخرّج الجامعة الأميركية في الإمارات بـ "فيديو خاص"

elaphفيلم جولة تايلور سويفت في الصالات العالمية في 13 أكتوبر

فيلم جولة تايلور سويفت في الصالات العالمية في 13 أكتوبر

elaphالادعاء الإسباني يتهم شاكيرا بـ الاحتيال على الدولة

الادعاء الإسباني يتهم شاكيرا بـ "الاحتيال" على الدولة

فضاء الرأي

elaphحامد بن عقيل

"الرواية الخليجية": من سفسطة المصطلح إلى سلوك الإقصاء

حامد بن عقيل
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elaphمحمد الموسوي

السويداء السورية؛ وسيناريو الغد المتوقع

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elaphعماد الشدياق

روسيا تحذّر أوروبا: واشنطن سترحل.. و"قراصنة" أوكرانيا باقون

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elaphزيد سفوك

اكراد سوريا والفرصة الاخيرة

زيد سفوك
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elaphفراج العقلا

اليوم الوطني 93 وحوار ولي العهد الامير محمد بن سلمان

فراج العقلا
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اقتصاد

صورة أرشيفية لأمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو

أرامكو السعودية تعلن عن أول استثمار عالمي لها في قطاع الغاز الطبيعي المُسال

أعلنت شركة أرامكو السعودية الخميس، عن أول استثمار عالمي لها في قطاع الغاز الطبيعي المُسال، وهو جزء من مساعٍ أوسع لشركة الطاقة العملاقة للتوسع خارج نطاق النفط.

عمرو شادي، الرئيس التنفيذي لشركة ترايبال كريديت (الشركة)

"ترايبال كريديت" تكشف استراتيجيتها للتوسّع في المملكة العربية السعودية

ناقلات جند مدرعة متعددة الأغراض يتم إنتاجها في كورغانماشزافود يتم نقلها إلى القوات المحمولة جوا الروسية(Tass)

روسيا ستزيد موازنة الدفاع بنحو 70% تقريبا عام 2024

عامل في مصنع لشركة فولكسفاغن على خط التجميع يضع اللمسات الأخيرة على سيارة فولكسفاغن غولف

عطل معلوماتي يوقف نشاط مصانع فولكسفاغن في ألمانيا

صحة وعلوم

السوداني متفقدا الخميس 28 سبتمبر(ايلول)2023 في الموصل ضحايا حريق الزفاف الذي وقع بقضاء الحمدانية الشمالي ليل الثلاثاء الماضي (مكتبه)

الصحة العالمية: امدادات طبية عاجلة للعراق انقاذًا لحياة مصابي حريق الزفاف

توعد السوداني الخميس بأقصى العقوبات للمقصرين في حريق حفل الزفاف وتعهد بمحالجة المصابين في الخارج فيما ارسلت منظمة الصحة العالمية امدادات طبية عاجلة لانقاذ المصابين من الموت.

  • منذ ٨ ساعات 0
elaphصورة أرشيفية التُقِطَت في 24 أغسطس(آب) 2020، تُظهِر مركز المجرة في درب التبانة وكوكب المشتري (النقطة الأكثر سطوعًا في أعلى المركز) من الريف بالقرب من بلدة ريبوليدو الصغيرة، مقاطعة فلوريدا، أوروغواي

دراسة جديدة تقلب رأساً على عقب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة

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elaphالمواد البلاستيكية الدقيقة تصل إلى الغلاف الجوي العلوي وتتعرض للأشعة فوق البنفسجية من ضوء الشمس، ثم تتحلل، مما يساهم في غازات الدفيئة

علماء يعثرون على جسيمات بلاستيكية دقيقة في الغيوم

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elaphعملية إطلاق القمر الصناعي الإيراني

إيران تعلن "نجاح" إطلاق قمر اصطناعي عسكري جديد

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elaphصورة أرشيفية لإحدى غرف استهلاك المخدرات بإشراف طبي في البرتغال

اسكوتلندا: بدء تعاطي المخدرات بإشراف طبي

  • منذ يوم 0
elaphالمركبة الفضائية أوزوريس-ريكس تهبط في صحراء يوتا صباح الأحد 24 ايلول(سبتمبر)، منهية مهمة استمرت سبع سنوات.

"غبارٌ أسود" عند فتحة المسبار "أوسايرس-ريكس"

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elaphدخان المصانع يزيد من انبعاثات الكربون

وكالة الطاقة: الدول الغنية يجب أن تُقدِّم موعد تحقيق الحياد الكربوني

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رياضة

صورة أرشيفية لضابط شرطة يخرج من مكاتب نادي برشلونة الذي يواجه تحقيقات بشأن مدفوعات مزعومة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم

الشرطة الإسبانية تداهم مقر لجنة حكام كرة القدم

قامت الشرطة الاسبانية، الخميس، بتفتيش مقر لجنة حكام كرة القدم الاسبانية، في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة.

الارجنتيني ليونيل ميسي استُبعد من تشكيلة إنتر ميامي لمواجهة هيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأربعاء والتي خسرها الفريق 2-1 في 27 أيلول/سبتمبر 2023

كأس الولايات المتحدة المفتوحة: انتر ميامي يخسر اللقب في ظل غياب ميسي

الإيطالي جينارو غاتوزو خلال مباراة فريقه السابق فالنسيا أمام أتلتيكو مدريد في فالنسيا في أغسطس 2022

بطولة فرنسا: الإيطالي غاتوسو مدرباً جديداً لمرسيليا

الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن عن الدول المضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك خلال حفل أقيم بالقاهرة في 27 سبتمبر 2023

المغرب يستضيف كأس الأمم الأفريقية 2025

في منزل السعودية بسمة السليمان: "الثقافة توحدنا"

برأي بسمة السليمان وخبيرة المعارض بيرل لام، الصداقة المُشاكِسة تربةٌ خصبة تنمو فيها مجموعة فنّية استثنائية

بيرل لام وبسمة السليمان في منزل الأخيرة في لندن. على الجدار خلفهما لوحة Fresh and Fading Memories (ذكريات جديدة ومتلاشية) للفنان الغاني إل أناتسوي © جوشوا تارن
شروق الشمس فوق ريغا كما يظهر من شرفة فندق Radisson Blu Daugava Hotel © وليد خوري

كيف تستمتعون بأوقاتكم في... ريغا

غرفة مطلّة على القناة في فندق The Venice Venice © تقدمة فندق The Venice Venice

موسم التجدد

أحد تصاميم المصممة السعودية شوق عبد الرحمن المبارك، ​​​​​​​صاحبة علامة Pavon التجارية © Pavon 

الرياض الأنيقة

مشروع الرياض الخضراء

اليوم الوطني السعودي: "من الثرى إلى الثريا"

ماريا شولنبارغر ووالدتها شيري في فناء Riad Mena في مراكش

رسالة حب إلى مراكش

قلادة Rainbow من تصميم نور فارس

لبنان يتألق

ترفيه

elaphالممثل البريطاني الراحل في أحد أفلام سلسلة (هاري بوتر)

وفاة نجم أفلام "هاري بوتر"

elaphكنزة مرسلي تستعد لإطلاق أولى تجاربها الغنائية باللهجة الخليجية

كنزة مرسلي تستعد لإطلاق أولى تجاربها الغنائية باللهجة الخليجية

elaphنوال الزغبي تعود للأغنية الخليجية بـ

نوال الزغبي تعود للأغنية الخليجية بـ"فخامة معاليك"

elaphسبرينغستين يرجئ حفلاته المقررة في ما تبقى من السنة بسبب قرحة في المعدة

سبرينغستين يرجئ حفلاته المقررة في ما تبقى من السنة بسبب قرحة في المعدة

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elaphكاميرا إيلاف تواكب الدورة ٢٢ لحفل الموركس دور

كاميرا إيلاف تواكب الدورة ٢٢ لحفل "الموركس دور"

elaph مادلين مطر لإيلاف: أنتم الأوائل وستظلون!

مادلين مطر لإيلاف: "أنتم الأوائل وستظلون!"

elaphكاميرا إيلاف تواكب حفل عمرو دياب الضخم الذي أشعل بيروت بعد غياب ١٢عاماً

كاميرا إيلاف تواكب حفل عمرو دياب الضخم الذي أشعل بيروت بعد غياب ١٢عاماً

elaphتانيا قسيس تعود الى كازينو لبنان وتفصح عن أسباب إختيارها سعد رمضان لتقديم ديو غنائي!

تانيا قسيس تعود الى كازينو لبنان وتفصح عن أسباب إختيارها سعد رمضان لتقديم ديو غنائي!

elaphإيلاف تلتقي أبطال الفيلم السينمائي اللبناني الجديد الفيل

إيلاف تلتقي أبطال الفيلم السينمائي اللبناني الجديد "الفيل"

elaphمقابلات مميزة لإيلاف مع نجوم الدورة السادسة لمهرجان AFDAL الدولي

مقابلات مميزة لإيلاف مع نجوم الدورة السادسة لمهرجان "AFDAL" الدولي

elaphنوال الزغبي لإيلاف: أحضر عدة أغاني ستتنوع بين العراقي والخليجي والمصري

نوال الزغبي لإيلاف: أحضر عدة أغاني ستتنوع بين العراقي والخليجي والمصري

elaphحسام السيلاوي يفصح في لقاء حصري مع إيلاف عن سر أغنية عشانِك

حسام السيلاوي يفصح في لقاء حصري مع إيلاف عن سر أغنية "عشانِك"

لايف ستايل

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كلب آل بايدن "كوماندر" يعض للمرة الحادية عشرة على الأقل شخصاً في البيت الأبيض

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elaphBally تقدم مجموعتها لربيع وصيف 2024 في ميلانو

"Bally" تقدم مجموعتها لربيع وصيف 2024 في ميلانو

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كيف يؤثر حظر الإجهاض على سلامة النساء؟

الإجهاض غير الآمن هو سبب رئيسي لوفيات الأمهات ويتسبب بما يتراوح بين 4.7 و13.2% من وفيات الأمهات سنوياً.

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elaphماكسيميليان ديفيز يستكشف الرموز التي ابتكرها لدار Ferragamo ويطورها

ماكسيميليان ديفيز يستكشف الرموز التي ابتكرها لدار "Ferragamo" ويطورها

elaphجيانفيتو روسي تطلق تشكيلتها لموسم ربيع وصيف 2024

جيانفيتو روسي تطلق تشكيلتها لموسم ربيع وصيف 2024

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عُثر على أضرار النمل الأبيض في المسجد عندما تم تصويره في عام 2018

"الإهمال والأمطار واجتياح النمل الأبيض" تهدم أجزاءً من مسجد تاريخي في غانا

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مع كل إشراقة كتاب

elaphصورة مجمعة للدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مع غلاف كتابه
صدور النسخة الإنكليزية لكتاب "وثيقة الأخوة الإنسانية" لجمال السويدي

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