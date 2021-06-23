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جاء دورُكْ
كَمْ مِنَ المرّاتِ قالوا لكَ هذا ؟
كَمْ مِنَ المرّاتِ قدْ قلتَ لغيرِكْ،
جاء دورُكْ ؟
وخطاكُمْ
لم تكنْ تعرفُ درباً
لسواكُمْ
لم تكنْ تفتحُ أفقاً
لرؤاكُمْ
أين كنتمْ؟
ما عَرَفْتمْ؟
أنّ أدوارَكُمُ قد سُرِقَتْ
فاَختفتْ أحلامُكُمْ، حين اختفتْ
والعيونْ
لم تَعُدْ تُبصرُ ما خلف الجفونْ
********
سكَتَتْ أوراقُكُمْ.
حين جفّتْ فوقها أَحبارُكُمْ.
تركتكم تبحثونْ
تركتكم تنبشونْ
تركتكم تنحبونْ
ملبورن
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