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جاء دورُكْ

كَمْ مِنَ المرّاتِ قالوا لكَ هذا ؟

كَمْ مِنَ المرّاتِ قدْ قلتَ لغيرِكْ،

جاء دورُكْ ؟

وخطاكُمْ

لم تكنْ تعرفُ درباً

لسواكُمْ

لم تكنْ تفتحُ أفقاً

لرؤاكُمْ

أين كنتمْ؟

ما عَرَفْتمْ؟

أنّ أدوارَكُمُ قد سُرِقَتْ

فاَختفتْ أحلامُكُمْ، حين اختفتْ

والعيونْ

لم تَعُدْ تُبصرُ ما خلف الجفونْ

********

سكَتَتْ أوراقُكُمْ.

حين جفّتْ فوقها أَحبارُكُمْ.

تركتكم تبحثونْ

تركتكم تنبشونْ

تركتكم تنحبونْ

ملبورن