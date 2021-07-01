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باريس: أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "بينترست" التي ينشر المستخدمون فيها صورا لاهتماماتهم في بيان أصدرته الخميس حظر كل المحتويات الإعلانية المتعلقة بإنقاص الوزن.

وأوضحت المنصة التي تؤكد أن 475 مليون مستخدم نشط يتابعونها كل شهر في العالم أنها بادرت إلى "تحديث سياساتها الإعلانية "اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2021 لجهة حظر كل الإعلانات التي تحتوي على نصوص أو صور متعلقة بإنقاص الوزن".

وأضافت أن "الإعلانات التي تروّج للعادات وأنماط الحياة الصحية أو منتجات وخدمات اللياقة البدنية هي وحدها التي ستبقى مسموحة، ما دامت لا تتمحور على إنقاص الوزن".

أما المحتويات التي يشملها الحظر، فهي أي نص أو صورة أو شهادة عن إنقاص الوزن ومنتجات الحمية الغذائية وتلك "التي يتم ارتداؤها أو وضعها على الجلد والتي يزعم المعلنون عنها أنها تتيح إنقاص الوزن".

كذلك منعت أي محتوى "يمتدح أنواعاً معينة من الأجسام أو ينتقدها" وأي إشارة إلى "مؤشر كتلة الجسم (بي إم آي) أو مؤشرات مماثلة".

ونقل البيان عن المسؤولة في "بينترست" سارة بروما قولها إنها "خطوة مهمة لإعطاء الأولوية للصحة النفسية والجسدية" لمستخدمي الشبكة، بحيث "يشعرون بالحرية ليكونوا على طبيعتهم على +بينترست+". وأكدت أن الهدف يتمثل في إبراز "تنوع الأجساد ، اياً كان شكلها أو حجمها".