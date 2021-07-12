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كان (فرنسا): ندّد مهرجان كان السينمائي على طريقته بغياب المخرج الروسي كيريل سيريبرينكوف عن الحدث بسبب منعه من مغادرة الأراضي الروسية، من خلال كرسي فارغ وشارات تحمل صورته خلال عرض فيلمه "Petrov's Flu".

وقد إعتلى ممثلو الفيلم أدراج المهرجان وهم يضعون على صدورهم شارة تحمل الحرفين الأولين من إسم المخرج. وكذلك الحال مع رئيس المهرجان بيار ليسكور ومندوبه العام تييري فريمو اللذين استقبلا الطاقم عند أعلى الدرج.

وعلا التصفيق عند وصولهم إلى قاعة عرض الفيلم الذي ينافس على جائزة السعفة الذهبية. وبقي شاغرا كرسي كُتب عليه اسم المخرج الذي يعدّ من الأكثر جرأة بين أبناء جيله والذي عوقب على جرأته، كما الحال في العام في 2017 خلال عرض "ليتو".

وقال الممثل يوري بوريسوف "أريد أن أقول لكيريل إنني أحبك"، و"شكرا على تواجدك معنا".

وصرّحت الممثلة تشولبان خاماتوفا من جهتها "أحبك وأنا فخورة بالتمثيل في فيلمك"، مشيرة إلى أن العمل يتنقل "بين الماضي السوفياتي والمستقبل وما يحصل راهنا".

وتدور أحداث الفيلم في مدينة ضربها وباء إنفلونزا، مع أحداث تمزج بين الحلم والحقيقة. وهو فيلم "روسي جدا وشخصي جدّا حول مخاوفنا"، بحسب ما قال المخرج في مقابلة الأحد مع مجلة "فراييتي".