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واشنطن: تحلّ نجمة الأغنية الأميركية المراهقة أوليفيا رودريغو الأربعاء ضيفةً على الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض للمساعدة في الترويج لحملة التطعيم ضد كوفيد -19 بين الشباب، على ما أعلنت الرئاسة الأميركية الثلاثاء.

ومن المقرر أن تلتقي المغنية البالغة 18 عاماً الرئيس بايدن وكبير مستشاريه لشؤون جائحة كوفيد-19 أنتوني فاوتشي، على أن تساهم الفنانة الشابة التي حققت أغنياتها كـ "درايفرز لايسنس" و"غود فور يو" نجاحا، في دعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا من خلال "تسجيل مقاطع فيديو عن أهمية تلقي الشباب اللقاح".

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن أوليفيا رودريغو التي تستقطب 28 مليون متابع عبر الشبكات الاجتماعية ستجيب عن "أسئلة مهمة قد تكون لدى الشباب عن تلقي اللقاح".

ورغم حملة التلقيح الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة، يُعتبر الشباب الأميركيون من بين المجموعات الأقل إقبالاً على تلقي اللقاح.

واشارت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهي وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة ، إلى أن 48 في المئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة تلقوا اللقاح بالكامل، بينما تلقى 55,5 في المئة جرعة واحدة على الأقل.