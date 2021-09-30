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  • كن ممن يستبشر الناس به ، ف أثر يحييك في قلوبهم .

  • عش الحياة كورقة خضراء تعانق قطرة ندى .

  • الرحمة تحيط بالعبد الضال فكيف بالمقبل على ربه !

  • الناس تنظر إليك من خلال ما تظهره ، وليس مما تكابده !

  • التملك .. قفص من أنانية .

  • من السعادة أن تصاحب الإيمان .

  • الحب لا يرتبط بوعد ، إنما هو امتزاج ارواح وألفة وقبول السيء قبل الحسن .

  • القبول .. هو أن تنظر للآخر بعين محبة .

  • بعض القبول .. عبور .

  • التسامح علاج .. عدم النسيان حذر .

  • الباقيات .. هن الصالحات من أعمالنا .

  • البقاء ليس لمن يجيدون الحضور ، بل لمن تقاسموا معنا لحظة صادقة .

  • لا تستصغر العطاء فما خف وزنه في قلبك قد يثقل وزنه في ميزان أعمالك .

  • البدايات صعبة ومربكة .. التنازل عن حقك بالحياة خسارة .

  • لا تثق بالأرض ، واستند على صلابة ايمانك .

  • الفرحة قرار ، والرضا عادة ، والصبر عبادة ، والأمل زاد المؤمن .