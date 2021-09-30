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- كن ممن يستبشر الناس به ، ف أثر يحييك في قلوبهم .
- عش الحياة كورقة خضراء تعانق قطرة ندى .
- الرحمة تحيط بالعبد الضال فكيف بالمقبل على ربه !
- الناس تنظر إليك من خلال ما تظهره ، وليس مما تكابده !
- التملك .. قفص من أنانية .
- من السعادة أن تصاحب الإيمان .
- الحب لا يرتبط بوعد ، إنما هو امتزاج ارواح وألفة وقبول السيء قبل الحسن .
- القبول .. هو أن تنظر للآخر بعين محبة .
- بعض القبول .. عبور .
- التسامح علاج .. عدم النسيان حذر .
- الباقيات .. هن الصالحات من أعمالنا .
- البقاء ليس لمن يجيدون الحضور ، بل لمن تقاسموا معنا لحظة صادقة .
- لا تستصغر العطاء فما خف وزنه في قلبك قد يثقل وزنه في ميزان أعمالك .
- البدايات صعبة ومربكة .. التنازل عن حقك بالحياة خسارة .
- لا تثق بالأرض ، واستند على صلابة ايمانك .
- الفرحة قرار ، والرضا عادة ، والصبر عبادة ، والأمل زاد المؤمن .
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