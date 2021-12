قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

واشنطن: توفيت السبت عن 90 عاماً الكاتبة الأميركية آن رايس ، مؤلفة روايات الخيال ومصاصي الدماء ومنها "Interview with The vampire" ("مقابلة مع مصاص دماء")، على ما أفادت عائلتها.

وكتب نجلها كريستوفر رايس عبر صفحته على "فيسبوك": "في ساعاتها الأخيرة ، جلست بجانب سريرها في المستشفى، مستذكراً بإعجاب إنجازاتها وشجاعتها".

وأوضح أنها فارقت الحياة نتيجة مضاعفات سكتة دماغية.

وكانت روايتها "Interview with The vampire" التي صدرت عام 1976 وجددت نوع روايات مصاص الدماء اقتبست للسينما في فيلم لنيل جوردان من بطولة توم كروز وبراد بيت عام 1994.

وألفت آن رايس عشرات الكتب بيعت منها أكثر من 150 مليون نسخة في أنحاء العالم.

كذلك اقتبست رواية أخرى لها هي "The Queen of the Damned" ("ملكة الملعونين") للسينما عام 2002 من قبل مايكل رايمر.