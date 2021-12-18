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بوزانسون (فرنسا): كشفت الممثلة الفرنسية شارلوت أرنو الجمعة عبر "تويتر" أن النجم الفرنسي جيرار دوبارديو اغتصبها في أغسطس 2018، وهو ما ينفيه الأخير الملاحق بهذه القضية منذ نحو عام.

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR

— Charlotte Arnould #Artiste (@CharloteArnould) December 16, 2021

ووُجهت في 16 ديسمبر 2020 إلى عملاق السينما الفرنسية البالغ 72 عاماً تهمة "الاغتصاب" و"الاعتداء الجنسي" في صيف العام 2018 على ممثلة، إلا أن اسم الضحية لم يُكشف سابقاً.

وكتبت أرنو (25 عاماً) في حسابها على الشبكة الاجتماعية "أنا ضحية دوبارديو...لقد مضى عام بالتمام والكمال على توجيه التهمة إليه. لم أعد أستطيع السكوت...".

وأضافت الممثلة الشابة "لقد صدرت في حقه لائحة اتهام منذ سنة. هو مستمر في العمل فيما أنا ... محرومة من الحياة منذ ثلاث سنوات وأرغب في أن أعيش من دون أن أنكر نفسي. قد يشكّل كلامي هذا صدمة كبيرة في حياتي، ولا أكسب منه شيئاً على الإطلاق سوى الأمل في استعادة سلامتي".

وختمت قائلة "بمواصلة السكوت، أدفن نفسي حيّة".

لم تشأ محامية المدعية أنا إيلودي تويون إيبون ولا محامي دوبارديو إيرفيه تميم التعليق على هذا المنشور.

اتهمت الممثلة الشابة في نهاية اغسطس الممثل باغتصابها مرتين وباعتداءات جنسية تمت في منزله الباريسي في السابع من اغسطس 2018 والثالث عشر منه.

وحصلت المدعية في منتصف اغسطس 2020 على إعادة فتح التحقيق في القضية من خلال شكوى بالحق المدني بعدما حفظتها النيابة العامة في باريس من دون ملاحقات في الرابع من يونيو 2019.

وبعد توجيه الاتهامات إليه قبل عام، استجوبت قاضية التحقيق دوبارديو في اساس القضية، بحسب مصادر مطلعة على الملف، فنفى ما نسب إليه وتُرك حراً تحت الرقابة القضائية.

واشارت المصادر نفسها إلى أن الممثل طعن في لائحة الاتهام لدى غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس طالباً إبطالها، ولكن لم يُنظر في الطلب بعد، ولا تزال التحقيقات جارية.

وإضافة إلى كونها ممثلة، تحمل شارلوت أرنو أيضاً شهادة في الرقص الكلاسيكي والمعاصر وأخرى في البيانو، وهي مثلت في عشرات الأفلام القصيرة وفي مسرحيات عدة. وأدت كذلك التمثيل الصوتي (الدبلجة) لمسلسلات على "نتفليكس".