بوزانسون (فرنسا): كشفت الممثلة الفرنسية شارلوت أرنو الجمعة عبر "تويتر" أن النجم الفرنسي جيرار دوبارديو اغتصبها في أغسطس 2018، وهو ما ينفيه الأخير الملاحق بهذه القضية منذ نحو عام.

Je suis la victime de Depardieu..

Ça fait un an pile qu’il est mis en examen.

Je ne peux plus me taire… pic.twitter.com/eEmlJKh7AR