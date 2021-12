إيلاف من بيروت: يبدو أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على التطبيقات اللغوية هذا العام، مع كثرة استخدام كلمة "Vax" التي تعني "لقاح". فقد اختارت مجموعة مؤلفي معاجم أكسفورد الإنكليزية كلمة وفعل "يلقح" باللغةِ الإنكليزية، باعتبارها كلمة هذا العام 2021 بلا منازع.

وتزايدت وتيرة استخدام هذه الكلمة وتبعاتها المتعلقة باللقاحات في عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، ومتحوراته. حيث كثر استخدام الكلمات ذات الصلة بالتطعيم. ومنها اللقاحات المزدوجة الجرعات، وغير المحصنين، والمناوئين أو المعارضين للتطعيم.

The Oxford Word of The Year 2021 is… ‘vax’.



Learn more about why this word was chosen: https://t.co/hFIOOhJ6G6#WOTY2021 pic.twitter.com/QBXJsT6vgv