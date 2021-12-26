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إيلاف من بيروت: يبدو أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على التطبيقات اللغوية هذا العام، مع كثرة استخدام كلمة "Vax" التي تعني "لقاح". فقد اختارت مجموعة مؤلفي معاجم أكسفورد الإنكليزية كلمة وفعل "يلقح" باللغةِ الإنكليزية، باعتبارها كلمة هذا العام 2021 بلا منازع.

وتزايدت وتيرة استخدام هذه الكلمة وتبعاتها المتعلقة باللقاحات في عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، ومتحوراته. حيث كثر استخدام الكلمات ذات الصلة بالتطعيم. ومنها اللقاحات المزدوجة الجرعات، وغير المحصنين، والمناوئين أو المعارضين للتطعيم.

The Oxford Word of The Year 2021 is… ‘vax’.



Learn more about why this word was chosen: https://t.co/hFIOOhJ6G6#WOTY2021 pic.twitter.com/QBXJsT6vgv — Oxford Languages (@OxLanguages) November 1, 2021

في هذا السياق، تقول فيونا ماكفيرسون، كبيرة محرري مكتب المدير التنفيذي في دور نشر أكسفورد، أن اختيار كلمة "vax" المتعلقة باللقاح كان واضحا لأن ظهور اللقاحات أحدث "تأثيراً كبيراً لفت الانتباه".

وأضافت: "ترجع الكلمة إلى عقد الثمانينيات، لكن وفقا لمجموعتنا، لم تكن تستخدم إلا نادرا حتى هذا العام".

وتقول: "عندما تضيف إلى ذلك تعدد الصيغ المختلفة المستخدمة للكلمة، أصبح من الواضح لدينا أن (vax) تتمتع بالصدارة".

وهناك صيغتان مقبولتان للكلمة من حيث التهجي، هما Vax و vaxx لكن الصيغة التي تحتوي على حرف x واحد هي الأكثر شيوعاً.

ومع الإشارة إلى أن كل من دار أكسفورد للنشر و دار كولينز للنشر تختاران كلمة العام الخاصة بهما في كل عام، لا بد من التذكير بأن دار كولينز كانت قد اختارت كلمة "إغلاق" وبالانكليزية "lockdown"عام 2020.

لكن أكسفورد، قررت أن العام الماضي كان غير مسبوق بوجود عدد كبير جداً من الكلمات المتنافسة. لذلك وسعت جائزتها لتشمل مجموعة من الكلمات الرئيسية الجديدة، من بينها الإغلاق، وحرائق الغابات، وكوفيد-19 بالإضافة إلى "حياة السود مهمة" و"العمل من المنزل".

يُذكر أن كلمة "فاكس" الحائزة على جائزة أكسفورد لهذا العام، يعود تاريخ ظهورها في اللغة الإنكليزية إلى عام 1799، بينما ظهرت مشتقاتها الخاصة بالتلقيح والتطعيم لأول مرة في عام 1800.

وتعود كل هذه الكلمات إلى الأصل اللاتيني وهو كلمة "vacca" والتي تعني بقرة. ووفقا لقاموس أكسفورد يرجع الفضل في استخدام الكلمة إلى الجهود الرائدة للطبيب والعالم الإنكليزي إدوارد جينر في التطعيم ضد الجدري باستخدام جدري البقر – وهو عدوى خفيفة تحدث لدى الأبقار – وقد حدث ذلك في أواخر تسعينيات القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر.

وتقول مجموعة أكسفورد إن سجلها اللغوي يجمع محتويات الأخبار ويراعى تحديثها يوميا، ويحتوي هذا السجل على أكثر من 14.5 مليار كلمة جاهزة تحت تصرف مصممي المعاجم للبحث والتحليل.



