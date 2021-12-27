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لوس انجليس: أصبح الجزء الجديد من سلسلة "سبايدرمان" خلال عطلة أسبوع عيد الميلاد أول فيلم في عصر جائحة كوفيد-19 يحقق إيرادات على شباك التذاكر تتجاوز مليار دولار، على ما أفادت الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة في الصناعة السينمائية.

وتمكن "Spider-Man: No Way Home" الذي يتولى دور الرجل العنكبوت فيه الممثل البريطاني توم هولاند من تحقيق 467,3 مليون دولار في أميركا الشمالية و587 مليوناً على المستوى العالمي، أي ما مجموعة أكثر من مليار دولار في 12 يوماً، مؤكداً بذلك ما توقعه المحللون.

وحقق سبايدرمان بذلك إنجازاً مماثلاً لما سبقه إليه "ستار وورز: ذي فورس أويكنز" عام 2015، وفقًا لمجلة "فرايتي" ، على الرغم من أن تفشي المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى من فيروس كورونا أحدث إرباكاً في كل أنحاء العالم.

أما المركز الثاني في ترتيب إيرادات شباك التذاكر الأميركي فناله "Sing 2" من شركة "يونيفرسال"، إذ بلغت عائداته 23,8 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه.

وتقدّم فيلم الرسوم المتحركة هذا على فيلمي "The Matrix Resurrections" من بطولة كيانو ريفز الذي حقق 12 مليون دولار و"The King's Man" الذي بلغت إيرادته 6,4 ملايين دولار.

وكان المركز الخامس من نصيب "American Underdog: The Kurt Warner Story" المستوحى من قصة حقيقية عن عامل السوبرماركت كورت وارنر الذي أصبح أفضل لاعب في دوري كرة القدم الأميركية. وجمع الفيلم 6,2 ملايين دولار على شباك التذاكر.