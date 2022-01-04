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- 1 -

في اليومِ الأولِ من هذا العامْ

و أنا نائمْ

دخَلَتْ رأسي اِمرأةٌ أجهلُها،

راحتْ تعبثُ في ذاكرتي

تشطبُ منها ما شاءتْ

ممّا لا تَعرِفُ فحواهُ،

و لا تَعرِفُ جدواهْ

هل ستغادرُرأسي؟

هل سأراها،

و أنا أستقبلُ عاماً، وأودّعُ عامْ؟

- 2 -

إمرأةٌ،

كنتُ أراها

تعبُرُيوميّاً

في صُحبَةِ عاشقْ

كانتْ لا تعرفُ من دنياها

إلاُّأَنْ تَتَباهى

وتُجِمّلَ مرآها

ذاتَ صباحٍ،

كانتْ تتحاشى أنظارَ الناسْ

تتعثّرُفي مَمْشاها

................................

أين هُمُ الأحبابُ؟،

وأين العشّاقْ؟!

- 3 –

إمرأةٌ لَمْ تُولَدْ بعدْ

حدّثهمْ عنها، عرّافٌ كان يُصدّقهُ الناسْ

قال لهم و الكلُّ يودّعُ آخرَ أيّام العامْ

حين تدقُّ الأجراسْ

لتودّعَ أيّامَ العامَ الآتي

ستجيء إلينا اِمرأةٌ خارقةُ الإحساسْ

لتحقّقَ ما فاتَ مِنَ الأحلامْ

................................

جاء العامُ، ومرُ العامُ

وهُمْ ينتظرونْ

كيفَ الأمرُيكونْ

و متى تُنقذهُمْ إمرأة لم تولدْ بعدْ؟

31/1/2021