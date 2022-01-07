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مانيلا: توفي الروائي الفيليبيني المعروف فرانشيسكو شيونيل هوسيه الخميس عن عمر ناهز الـ97 عاماً، على ما أعلن نادي "بين" الفيليبيني.

وتتناول أعمال الروائي الراحل المترجمة على نطاق واسع المراحل التي شهدت استعمار الفيليبين الاستعماري لبلده وغياب العدالة الاجتماعية فيها.

وكتب هوسيه على مدار سبعة عقود من مسيرته الأدبية عشرات الروايات والقصص القصيرة والمقالات، وخُصصت له زاوية في الجرائد كان يكتب فيها بانتظام، فضلاً عن امتلاكه مكتبة.

وأعلن الفرع الفيليبيني لـ "بين كلوب انترناشونال" عبر صفحته على فيسبوك وفاة الروائي في مستشفى بمانيلا قبل خضوعه لعملية جراحية.

ونشأ فرانشيسكو هوسيه وهو ابن قس وخياطة في قرية فقيرة في مقاطعة بانغاسينان شمال البلاد. وتأثرت كتاباته إلى حد كبير بالبطل الوطني الفيليبيني هوسيه ريزال.

واشتهر بـ"ساغا روزاليس" وهي سلسلة مؤلّفة من خمس روايات عن حياة عائلتين مدى مئة عام، تمتد من مرحلة الاستعمار الإسباني إلى ديكتاتورية فرديناند ماركوس.