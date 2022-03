قراؤنا من مستخدمي تويتر

لوس انجليس: توفي الأحد عن 71 عاماً الممثل الأميركي ويليام هيرت الذي عُرف بأدواره في أفلام حصدت إقبالاً شعبياً واسعاً على غرار "The Big Chill" وحاز جائزة الأوسكار عن فيلم "Kiss of the Spider Woman".

وجاء في بيان لنجله ويل نشرته وسائل إعلام أميركية عدة "ببالغ الأسى تنعي عائلة هيرت وفاة الأب الحبيب والممثل الحائز على جائزة الأوسكار ويليام هيرت في 13 مارس 2022، قبل أسبوع من عيد ميلاده الثاني والسبعين".

وأشار البيان إلى أنه "توفي بسلام لأسباب طبيعية وسط عائلته".

وبنى هيرت شهرته على تجسيده شخصيات غريبة الأطوار وغير عادية، كرجل شرطة روسي في "Gorky Park" عام 1983 وزوج ثري في فيلم "آليس" لوودي آلن عام 1990، ورجل يخطط لبناء آلة للمكفوفين في "Until the End of the World" عام 1991.

وتولى هيرت المولود في واشنطن في 20 مارس 1950 دوره الأول في السينما عام 1980 حيث جسّد شخصية عالم مهووس في فيلم "Altered States" لكين راسل. واستحال بفعل توليه دور البطولة مع كاثلين تورنر عام 1981 في "Body Heat" رمزاً للجاذبية الذكورية، وفاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عام 1985 عن توليه دور سجين مثليّ في "Kiss of the Spider Woman".

أما حياته الشخصية، فشهدت تقلبات كثيرة، إذ تزوج بداية الممثلة الجديدة آنذاك ماري بيث سوبنغر وانضم إليها في لندن، لكنهما انفصلا عندما عادا إلى نيويورك، وله أولاد من راقصة الباليه ساندرا جينينغز ومن الممثلة الفرنسية ساندرين بونير ومن زواج آخر أيضاً.

وفي مايو 2018 ، اكتُشفت إصابته بسرطان البروستات وكان بلغ مرحلة غير قابلة للشفاء، ولكن لم يتضح ما إذا كان توفي بسبب هذا المرض.