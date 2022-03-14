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لندن: حصل فيلم الوسترن "ذي باور أوف ذي دوغ" للمخرجة جين كامبيون كما كان متوقعاً على جائزتي أفضل فيلم وأفضل إخراج ضمن جوائز بافتا السينمائية البريطانية العريقة التي أعلنت الأحد في لندن وطغت عليها مواقف التضامن مع الأوكرانيين.

وغابت كامبيون عن الحفلة التي أقيمت في قاعة "رويال ألبرت هول" في العاصمة البريطانية. لكنّ منتجة الفيلم تانيا سيغاتشيان أشادت بها، واصفة إياها بأنها "رؤيوية طبعت الأعوام السينمائية الثلاثين الأخيرة".

وبفوزها في بافتا، تكون كامبيون أضافت مزيداً من الجوائز إلى تلك التي سبق أن نالتها قبل أسبوعين من حفلة توزيع جوائز الأوسكار، إذ سبق لفيلمها أن توّج في يناير الفائت ضمن جوائز غولدن غلوب والسبت في احتفال نقابة المخرجين الأميركيين Directors Guild of America في لوس أنجليس. وهي أصبحت ثالث امرأة تفوز بجائزة بافتا لأفضل إخراج بعد كاثرين بيغلو عن "ذي هورت لوكر" عام 2009 وكلويه جاو عن "نومادلاند" العام الماضي.

وكانت الحرب الدائرة في أوكرانيا حالياً الحاضر الأبرز في الحفلة الخامسة والسبعين لتوزيع جوائز بافتا، بعدما أقيمت العام الفائت من دون جمهور بسبب جائحة كوفيد-19،

وقال رئيس الأكاديمية البريطانية كريشنندو ماجومدار في بداية الحفلة إن الغزو الروسي "شكّل صدمة للعالم بفعل الصور والقصص التي تظهر وضعاً مروعاً ومفجعأً".

وأضاف أن أكاديمية بافتا ومؤسسات سينمائية أخرى في أوروبا تقف إلى جانب أوكرانيا وتشارك "الأمل في عودة السلام".

ووضع بعض النجوم شارات أو شرائط بألوان العلم الأوكراني خلال مرورهم على السجادة الحمراء، بينهم الممثل بنديكت كامبرباتش الذي قال إنه يفعل ما في وسعه لإيواء اللاجئين من أوكرانيا ، بعدما دعت الحكومة البريطانية الأحد مواطني المملكة المتحدة إلى استقبال الأوكرانيين في منازلهم.

وانتقد الممثل والمخرج آندي سيركيس خلال تقديمه جائزة أفضل إخراج طريقة تعامل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل مع الأزمة .

أما الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون التي تولت تقديم الحفلة، فرفعت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إصبعها الوسطى.

وقالت لدى تعريفها بإميليا جونز التي غنت على المسرح ترافقها ترجمة حيّة للصمّ بلغة الإشارة "لحسن الحظ ، في كل لغات الإشارة ، إنها لفتة لبوتين". وكانت إميليا جونز مرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "كودا" حيث تجسّد شخصية مراهقة شغوفة بالموسيقى هي الوحيدة التي تتمتع بحاسة السمع في أسرة من الصمّ.

ودخل هذا الفيلم الأميركي المستند بتصرف على فيلم عن "لا فامي بيلييه" الفرنسي تاريخ بافتا، إذ أصبح تروي كوتسور المشارك فيه أول ممثل أصمّ يحصل على إحدى هذه الجوائز البريطانية، بنيله جائزة أفضل ممثل مساند.

وقال كوتسور بلغة الإشارة بعد حصوله على الجائزة ترافقه ترجمة فورية بالصوت "أعتقد أن من الرائع أن تقدّروا عملي على الضفة الأخرى من المحيط ، إنه أمر لا يصدق حقاً" .

أما الأميركي ويل سميث فحصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره كوالد بطلتي كرة المضرب سيرينا وفينوس ويليامز في "كينغ ريتشارد"، فيما منحت الإنكليزية جوانا سكانلان جائزة أفضل ممثلة عن دورها في "أفتر لوف" حيث تؤدي شخصية امرأة تكتشف أسرار زوجها بعد وفاته.

ووجهت سكانلان لدى تسلمها الجائزة تحية إلى زوجها واصفة إياه بأنه "دليل حي على عدم وجود "After love" (ما بعد الحب)".

وشكل إعلان الجوائز خيبة أمل لفيلم "دون" للمخرج الكندي الفرنسي دوني فيلنوف، إذ لم يفز هذا العمل المقتبس من رواية الخيال العلمي لفرانك هربرت بأي من الجوائز الرئيسية. واكتفى الفيلم الذي حصل على 11 ترشيحاً (الرقم القياسي هذه السنة) بخمس جوائز أبرزها تلك المتعلقة بالمؤثرات الخاصة والموسيقى الأصلية والتصوير.

ونال فيلم "بلفاست" للمخرج البريطاني كينيث براناه جائزة أفضل فيلم بريطاني، مع أنه كان مرشحاً في ست فئات بينها أفضل فيلم. ويوجه المخرج في هذا العمل تحية إلى مسقط رأسه، مسترجعا ذكريات الطفولة في ايرلندا الشمالية وصدمة الحرب الأهلية التي حاول تخطيها من خلال السينما.

ومن بين الجوائز الأخرى، فازت الممثلة الأميركية أريانا ديبوز بجائزة بافتا لأفضل ممثلة في دور مساند عن فيلم "ويست سايد ستوري"، بينما فاز فيلم "درايف ماي كار" للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوشي بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

أما "ليكوريش بيتزا" لبول توماس أندرسون الذي رشح في فئات عدة بينها أفضل فيلم وأفضل إخراج، فلم ينل سوى جائزة أفضل سيناريو أصلي.