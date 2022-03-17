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انغوليم (فرنسا): فازت الكندية جولي دوسيه الأربعاء بالجائزة الكبرى لمهرجان أنغوليم الدولي للشرائط المصورة الذي يُقام في المدينة الفرنسية.

وكّرمت دوسيه (56 عاماً) وهي من كيبيك، عن مجمل أعمالها، وباتت بذلك المرأة الرابعة فحسب التي يُدرج اسمها في قائمة جوائز المهرجان.

وهي كذلك أوّل كندية تفوز بالجائزة الكبرى إذ إنّ الفائزين هم بغالبيتهم من الأوروبيين، ومعظمهم فرنسيون أو بلجيكيون.

واشتهرت جولي دوسيه بعملها "ديرتي بلوت" الذي ألّفته قبل نحو ثلاثين عاماً، وجُمِعَ أخيراً في مجلّد واحد صدر بنسخات إنكليزية وإسبانية وفرنسية.

وقالت دوسي في كلمة ألقتها من على خشبة المسرح الوطني في أنغوليم (وسط الغرب) "لا أصدّق ذلك. أنا في الواقع متوترة جداً".

وانطلق مهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصورة مساء الأربعاء بتحية للشعب الأوكراني الذي يواجه غزو القوات الروسية منذ فبراير.